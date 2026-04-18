كندا ترفض منح مسؤولين في الاتحاد الفلسطيني تأشيرة لحضور مؤتمر "فيفا"

- رفضت كندا منح تأشيرة لرئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب ومسؤولين آخرين لحضور مؤتمر "فيفا" في فانكوفر، مما أثار تساؤلات حول أسباب الرفض. - يُعتبر المؤتمر انطلاقة غير رسمية لكأس العالم 2026، حيث يُعقد قبل بدء البطولة في 11 يونيو في مكسيكو سيتي، ويأتي الرفض وسط مخاوف بشأن مشاركة بعض الوفود. - تخضع طلبات التأشيرات الكندية لمراجعة دقيقة بناءً على المعلومات المقدمة، مع مراعاة شروط الأهلية والقبول، دون تعليق على الحالات الفردية.

رفضت كندا منح رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب (72 عاماً) تأشيرة لحضور مؤتمر "فيفا"، الذي من المقرر عقده في مدينة فانكوفر في الثلاثين من شهر إبريل/ نيسان الجاري، قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الصيف القادم.

وذكرت صحيفة ذا غارديان البريطانية، الخميس، أن كندا رفضت منح جبريل الرجوب مع مسؤولين آخرين في الاتحاد الفلسطيني تأشيرة لدخول أراضيها؛ من أجل حضور مؤتمر "فيفا" السنوي في مدينة فانكوفر، حيث يُعد هذا الاجتماع بمثابة انطلاق غير رسمي لبطولة كأس العالم التي تبدأ في 11 يونيو/ حزيران القادم في مكسيكو سيتي.

ويُعتقد وفقاً للمصدر أن جبريل الرجوب هو أحد الأشخاص الثلاثة الذين رُفضت طلباتهم للحصول على تأشيرة كندية، إلى جانب الأمين العام لاتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين ورئيس الشؤون القانونية، حيث صرح متحدث باسم دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية بأنهم لن يعلقوا على حالات التأشيرات الفردية، لكن "الطلبات تُدرس على أساس كل حالة على حدة بناءً على المعلومات التي يقدمها مقدم الطلب".

ويخضع جميع العملاء الذين يقدمون طلباً إلى دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية لاستيفاء شروط الأهلية والقبول، في جزء من الإجراءات، بغض النظر عن جنسيتهم بحسب المصدر عينه. ويتلقى جميع المتقدمين مراسلات مفصلة من دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية بشأن قرارها حول طلباتهم.

ويأتي قرار رفض منح التأشيرات لرئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ومسؤولين آخرين وسط مخاوف عامة بشأن مشاركة بعض الوفود الأخرى المتأهلة لبطولة كأس العالم، في ظل حظر السفر المفروض بالفعل في الولايات المتحدة الأميركية، حيث تخضع أربع منتخبات متأهلة لمونديال 2026، وهي: هايتي، إيران، ساحل العاج والسنغال، إلى نوع من القيود.