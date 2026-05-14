كنان يلدز يثير حماس أندية أوروبا وعملاق "الليغا" يريده

- تسعى إدارة يوفنتوس لحماية نجمها كنان يلدز من اهتمام الأندية الأوروبية الكبرى، بينما يبرز ريال مدريد كأحد الأندية الراغبة في ضمه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، مستعداً لدفع المبلغ المطلوب. - ريال مدريد يضع كنان يلدز على رأس أولوياته، ويخطط لإغراء يوفنتوس بإدخال إبراهيم دياز وغونزالو غارسيا في الصفقة، مما قد يدفع يوفنتوس للتفاوض. - يلدز، الذي يمتد عقده حتى 2030، يُعتبر من أبرز نجوم تركيا، ويأمل الجمهور رؤيته في كأس العالم 2026 بعد دوره في تأهل المنتخب.

تعمل إدارة يوفنتوس الإيطالي على حماية نجمها التركي كنان يلدز (21 عاماً)، الذي أصبح يثير حماس الكثير من الفرق الأوروبية الكبرى، لكنّ هناك نادياً عملاقاً في الدوري الإسباني، يريد حسم صفقته في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، الأربعاء، أن كنان يلدز أصبح محط أنظار الكثير من أندية الدوريات الأوروبية الكبرى (لم يُكشف عنها)، لكن إدارة نادي ريال مدريد وجهت أنظارها صوب الموهبة التركية، ولا يوجد أمام الفريق الملكي أية مشاكل في دفع قيمة الأموال التي يطلبها يوفنتوس حتى يتخلى عن نجمه في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضحت أن كنان يلدز يُعتبر على رأس القائمة الأساسية التي تعمل إدارة ريال مدريد على حسم صفقاتها في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بالإضافة إلى إمكانية إغراء يوفنتوس عبر جعل المغربي إبراهيم دياز يدخل في الصفقة القادمة، بالإضافة إلى الموهبة الإسبانية الشابة غونزالو غارسيا، الأمر الذي يشكل شيئاً يمكنه جعل القائمين على "السيدة العجوز" يجلسون من أجله إلى طاولة المفاوضات.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن كنان يلدز يملك عقداً حتى شهر يونيو/حزيران عام 2030، وإدارة يوفنتوس تستبعد فكرة التخلي عنه في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، لكن ظهور ريال مدريد ضمن قائمة المهتمين يعني حصول القائمين على "السيدة العجوز" ما يريدونه من أموال بالإضافة إلى نجمين ربما يساعدان بشكل كبير في الموسم القادم.

ويذكر أن كنان يلدز يُعتبر أحد أبرز نجوم منتخب تركيا الذين تريد جماهير الرياضة رؤيتهم في بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام هذا الصيف في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، بسبب دوره الكبير في قيادة "ذئاب الأناضول" نحو العودة مرة إلى المونديال عقب غياب طويل استمر سنوات طويلة، وتحديداً منذ عام 2002، عندما حل المنتخب حينها في المركز الثالث.