كم يحصّل صاحب المركز الثالث في مونديال 2026؟

- ستتنافس فرنسا وإنكلترا على المركز الثالث في مونديال 2026، حيث يسعى كل منهما لإنهاء البطولة بفوز يُخفف من خيبة الأمل بعد خسارة نصف النهائي. - سيحصل الفائز على 29 مليون دولار، بينما سيحصل الخاسر على 27 مليون دولار، مما يدفع المنتخبين للعب بكل قوة رغم الفارق البسيط في الجوائز المالية. - بطل المونديال سيحصل على 50 مليون دولار، والوصيف على 33 مليون دولار، مع توزيع فيفا مبالغ مالية على جميع المنتخبات المشاركة للتحضير للبطولة.

سيخوض منتخبا فرنسا وإنكلترا مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث في مونديال 2026، عند منتصف ليل السبت-الأحد بتوقيت القدس المحتلة، حيث يسعى كل منتخب لإنهاء رحلته في كأس العالم بأفضل صورة ممكنة وبفوز يُبدد خيبة أمل الخسارة في الدور نصف النهائي وفقدان فرصة خوض النهائي والمنافسة على اللقب.

وسيحصل الفائز من مواجهة منتخبي فرنسا وإنكلترا على نحو 29 مليون دولار أميركي، بينما سيحصل الخاسر على نحو 27 مليون دولار أميركي، ورغم الفارق البسيط بين المبلغ الذي سيمنحه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للفائز والمبلغ الذي سيُمنح للخاسر، إلا أن المنتخبين الفرنسي والإنكليزي سيخوضان المواجهة بكل قوة من أجل حصد المركز الثالث في ختام المونديال، مع الإشارة إلى أن مدرب منتخب إنكلترا توماس توخل أكد في تصريحات صحافية سابقة أن: "لا أحد يريد خوض هذه المباراة"، بعد خسارة الدور نصف النهائي وفقدان فرصة المنافسة على لقب العالم في النهائي.

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في المقابل سينال بطل مونديال 2026، وفقاً لجدول الأرباح الذي أعلن عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل انطلاق البطولة العالمية، نحو 50 مليون دولار أميركي، في حين يحصل صاحب الوصافة، أي الخاسر في المباراة النهائية، على نحو 33 مليون دولار أميركي، علماً أن فيفا يُوزع على جميع المنتخبات مبلغ 1,5 مليون دولار أميركي لكل منتخب يُشارك في كأس العالم، من أجل التحضير للمشاركة في البطولة العالمية.

وفي تفاصيل الأرباح المالية التي يُوزعها فيفا على المنتخبات في جميع الأدوار الخاصة في مونديال 2026، ينال البطل 50 مليون دولار أميركي، الوصيف 33 مليون دولار، وصاحب المركز الثالث 29 مليوناً، والمركز الرابع 27 مليوناً، ومن الخامس إلى الثامن 19 مليون دولار، ومن المركز التاسع إلى المركز الـ16 نحو 15 مليوناً، ومن المركز الـ17 إلى الـ32 نحو 11 مليوناً، ومن المركز الـ33 إلى المركز الـ48 تسعة ملايين دولار أميركي.