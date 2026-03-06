كم فوزاً يفصل أرسنال عن الفوز بلقب البريمييرليغ؟

- اقترب أرسنال من التتويج بلقب البريمييرليغ بعد فوزه في الجولة الـ30 وتعثر مانشستر سيتي، مما وسع الفارق إلى سبع نقاط. يحتاج أرسنال لخمس انتصارات في الجولات الثماني الأخيرة لضمان اللقب رسميًا. - يمتلك أرسنال 67 نقطة من 20 فوزًا، بينما يملك مانشستر سيتي 60 نقطة مع مباراة مؤجلة. الفوز في المباراة المؤجلة قد يقلص الفارق إلى أربع نقاط، لكن أرسنال يبقى الأقرب للتتويج. - جدول أرسنال يبدو في المتناول، حيث يواجه إيفرتون وبورنموث على أرضه، ثم مانشستر سيتي في مواجهة حاسمة بالجولة الـ33، مما قد يحدد هوية البطل.

اقترب نادي أرسنال خطوة إضافية كبيرة من التتويج بلقب البريمييرليغ الغائب عنه منذ حوالي 22 سنة، وذلك إثر فوزه في الجولة الـ30 وتعثر مانشستر سيتي الوصيف وابتعاده بفارق سبع نقاط كاملة، ولكن فريق المدفعجية يحتاج لهذا العدد من الانتصارات في الجولات الثماني الأخيرة من أجل التتويج باللقب رسمياً.

ورفع نادي أرسنال رصيده من النقاط في الصدارة إلى 67 نقطة من 20 فوزاً وسبع تعادلات وثلاث خسارات فقط، في وقت أضاف فيه مانشستر سيتي نقطة واحدة فقط على رصيده ليُصبح 60 نقطة في المركز الثاني مع مباراة مؤجلة، وبالتالي ممكن في حالة فوز سيتي في المواجهة المؤجلة، تقليص الفارق إلى أربع نقاط، ومع ذلك يبقى فريق المدرب، ميكيل أرتيتا، الأقرب للتتويج بلقب البريمييرليغ.

ويحتاج أرسنال لخمسة انتصارات في الجولات الثماني الأخيرة من موسم الدوري الإنكليزي من أجل حسم لقب البريمييرليغ رسمياً، خصوصاً أنه سيواجه مانشستر سيتي الوصيف في الجولة الـ33 وهي المواجهة التي ستكون بمثابة نقطة التحول في تحديد هوية البطل هذا الموسم، وبالتالي فإن وصول الفريق إلى 82 نقطة والمحافظة على فارق السبع نقاط، سيعني التتويج قبل ثلاث جولات من الختام.

ويبدو أن جدول نادي أرسنال في المتناول نوعاً ما، إذ سيلعب مباراتين قادمتين على أرضه أمام كل من إيفرتون وبورنموث، ثم يواجه مانشستر خارج أرضه في أصعب المواجهات، على أن يعود ويلعب على أرضه أمام نيوكاسل يونايتد ثم فولهام توالياً، وفي حال وصل إلى هذه المواجهة وفارق النقاط سبع نقاط أو أكثر، سيضمن المدرب أرتيتا لقب الدوري رسمياً، لأن المباريات الثلاث الأخيرة هي أمام ويستهام يونايتد المُهدد بالهبوط ثم بيرنلي في ملعب الإمارات وأخيراً كريستال بالاس خارج الأرض، والتي من ممكن أن تكون مواجهة رمزية وتحصيل حاصل في حال حسم أرسنال اللقب لمصلحته.