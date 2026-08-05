كم سيتقاضى محمد صلاح مع طرابزون سبور؟

- محمد صلاح ينضم إلى نادي طرابزون سبور التركي بعد انتهاء مسيرته مع ليفربول، حيث ظهر بقميص الفريق برقم "61"، مفضلاً هذه التجربة على العروض من الدوري السعودي والولايات المتحدة. - سيحصل صلاح على راتب سنوي يبلغ 17 مليون يورو مع حوافز ومكافآت توقيع تصل إلى خمسة ملايين يورو، بالإضافة إلى 25% من عائدات بيع القمصان في تركيا، بينما تشير تقارير أخرى إلى أن راتبه قد يصل إلى 23 مليون يورو. - بدأ صلاح مسيرته الأوروبية مع بازل السويسري في 2012، وانتقل بين عدة أندية قبل أن يصبح أحد هدافي ليفربول والدوري الإنجليزي، محققاً العديد من البطولات.

نشر نادي طرابزون سبور التركي، اليوم الأربعاء، صوراً للنجم المصري محمد صلاح بقميص الفريق، على متن الطائرة التي تقله إلى مدينة إسطنبول، تمهيداً لتوقيع العقد وإعلان الصفقة رسمياً، وذلك بعدما اختار تحدياً جديداً في مسيرته عقب نهاية رحلته مع نادي ليفربول الإنكليزي.

وظهر صلاح بقميص طرابزون سبور، لكن السؤال الأكثر رواجاً في الوقت الحالي، كم سيحصل النجم المصري خلال الموسم بعد انتقاله مجاناً إلى النادي التركي، بعدما فضّل هذه التجربة على اللعب في واحدٍ من أندية الدوري السعودي أو حتى في الولايات المتحدة.

ووفقاً للصحافي سابونوكو أوغلو وكذلك صحيفة بيرغون، سيحصل صلاح في الموسم على راتب سنوي يبلغ 17 مليون يورو أي 18.5 مليون دولار تقريباً إلى جانب خمسة ملايين يورو حوافزَ ومكافأةَ توقيع، مع حصوله على 25% من قيمة عائدات بيع القمصان داخل تركيا، في حين أنّ الصحافي شينار يوجي كورت ذكر أن راتب صلاح السنوي سيبلغ 23 مليون يورو.

وساهم اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً في وصول منتخب مصر إلى دور الـ16 في كأس العالم 2026، قبل الخروج على يد الأرجنتين التي حلت وصيفةً للبطولة أمام إسبانيا، مع الإشارة إلى أنّ اسم صلاح ارتبط سابقاً بنادي بشكتاش، لكن نادي طرابزون سبور تفوق في نهاية المطاف.

وكان صلاح قد بدأ رحلته في القارة الأوروبية عام 2012 من بوابة نادي بازل السويسري، قبل أن ينتقل إلى تشلسي الإنكليزي، الذي أعاره إلى فيورنتينا الإيطالي ثم مواطنه روما، الذي اشترى عقده، ليدخل لاحقاً ليفربول على خط الاهتمام به، وبالفعل حسم الصفقة في عام 2017، وهناك عاش اللاعب المصري لحظات تاريخية وبات واحداً من هدافي الدوري الإنكليزي و"الريدز"، إلى جانب حصده العديد من البطولات المحلية والقارية.