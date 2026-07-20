كم ستربح إسبانيا بعد تتويجها بكأس العالم 2026؟

- حقق منتخب إسبانيا لقب كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على الأرجنتين بهدف نظيف في النهائي الذي أقيم في ملعب "ميتلايف" بنيو جيرسي. - سيحصل منتخب إسبانيا على 50 مليون دولار بعد فوزه بالبطولة، حيث قام الفيفا بزيادة الجوائز المالية في نسخة 2026 التي شهدت مشاركة 48 منتخباً. - حصل منتخب الأرجنتين على 33 مليون دولار بعد خسارته في النهائي، بينما نال منتخب فرنسا 27 مليون دولار لحلوله في المركز الرابع، وحصل منتخب إنكلترا على 29 مليون دولار للمركز الثالث.

حقق منتخب إسبانيا لقب بطولة كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما استطاع رفاق القائد رودري حصد مونديال 2026، إثر الفوز على الأرجنتين، بهدف مقابل لا شيء، في المواجهة النهائية، التي أقيمت بينهما في ملعب "ميتلايف" بمدينة نيو جيرسي.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هو المبلغ المالي الذي سيحصل عليه منتخب الأرجنتين بعد خسارته في نهائي كأس العالم 2026؟ كم بلغت قيمة الجوائز المالية الإجمالية التي خصصها الفيفا لتوزيعها على المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وذكر موقع راديو "أر إم سي" الفرنسي، فجر الاثنين، أن منتخب إسبانيا سينال مبلغاً مالياً وقدره 50 مليون دولار (حوالي 43 مليون يورو)، بعد الفوز بلقب بطولة كأس العالم 2026، لأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قام برفع قيمة الجوائز المالية في النسخة، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، وشهدت مشاركة 48 منتخباً.

وضاعف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قيمة الجوائز المالية مقارنة بما حدث في مونديال قطر عام 2022، حيث تم تخصيص 871 مليون دولار أميركي (744 مليون يورو)، من أجل توزيعها على المنتخبات التي شاركت في بطولة كأس العالم 2026، إلا أن منتخب إسبانيا يُعد الرابح الأكبر بصفته البطل.

وبعد خسارته أمام إسبانيا سينال منتخب الأرجنتين 33 مليون دولار أميركي (28.1 مليون يورو)، فيما سيحصد منتخب فرنسا، الذي حلّ في المركز الرابع خلال بطولة كأس العالم 2026، ما مجموعه 27 مليون دولار (23 مليون يورو)، حيث سيحصل الاتحاد الفرنسي على هذا المبلغ، وسيقوم بتوزيع جزء منه على رفاق القائد كيليان مبابي. في وقت سيحصل منتخب إنكلترا صاحب المركز الثالث في المونديال على حوالي 29 مليون يورو.

وختم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قام في بطولة كاس العالم، التي أقيمت في قطر عام 2022، بمنح "الديوك" نحو 30% من المكافأة المالية، التي حصل عليها رفاق القائد كيليان مبابي، الذين فشلوا في تحقيق اللقب حينها عقب خسارتهم أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.