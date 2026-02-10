كلوي كيم تدعم زميلها في منتخب أميركا للتزلج على خلفية هجوم ترامب

- دعت كلوي كيم إلى الوحدة ودعمت زميلها هانتر هيس بعد انتقادات ترامب له، مؤكدةً أهمية التعبير عن الآراء بحرية وفخرها بتمثيل الولايات المتحدة. - هيس عبّر عن مشاعره المختلطة تجاه تمثيل بلاده، مشيراً إلى أهمية تمثيل الأصدقاء والعائلة، مما أثار ردود فعل قوية من ترامب. - دعم زملاء هيس موقفه، مؤكدين على أهمية الوحدة في الرياضة كوسيلة لتوحيد الناس وتجاوز الانقسامات، مع التركيز على الأداء الرياضي.

دعت لاعبة التزلج الأولمبية الأميركية، كلوي كيم (25 عاماً)، إلى الوحدة، معربةً عن دعمها لزميلها في الفريق الأميركي، هانتر هيس، بعدما وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقتٍ سابق بأنّه "فاشل حقيقي"، وذلك على خلفية تصريحاته التي أدلى بها خلال الأيام الماضية حين اعترف أنّ لديه "مشاعر مختلطة" تجاه تمثيل الولايات المتحدة.

وقال هيس قبل أيام في مؤتمرٍ صحافي: "هناك الكثير من الأحداث الجارية في بلادي لا ترضيني، وأعتقد أن الكثيرين لا يُعجبون بها أيضاً، وأظن أن الأمر يتعلق أكثر بتمثيل أصدقائي وعائلتي في الوطن، والأشخاص الذين مثّلوه قبلي، وكل ما أؤمن به من خيرٍ في الولايات المتحدة. مجرد حملي للعلم لا يعني أنني أمثل كل ما يجري هناك". هذه الكلمات دفعت ترامب للردّ بقوةٍ عبر منصة تروث سوشيال: "لا يمثل بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الحالية. إذا كان الأمر كذلك، فما كان عليه أن يتقدم للانضمام إلى الفريق، ومن المؤسف وجوده فيه، ومن الصعب جدّاً تشجيع شخص كهذا. لنجعل أميركا عظيمة مرةً أخرى".

وعلى خلفية الأحداث الأخيرة، وقفت كيم، الحائزة على ميداليتَين ذهبيتَين، إلى جانب هيس خلال مؤتمرٍ صحافي الثلاثاء، قائلةً: "بصفتي ابنةَ أمٍ مهاجرةٍ، من الواضح أن هذا الأمر قد مسّني شخصياً. في مثل هذه اللحظات من المهم جداً أن نتحد وندعم بعضنا بعضاً في ظل كلّ ما يحدث. أشعر بفخرٍ لتمثيل الولايات المتحدة، لكن من حقنا التعبير عن آرائنا فيما يحصل، وأعتقد أننا بحاجةٍ إلى التحلي بالحب والتعاطف، وأتمنى أن أرى المزيد من ذلك".

بدوره، ردّ هيس على ما قاله ترامب، حين كتب على حسابه في إنستغرام يوم الاثنين: "من بين الأمور العديدة التي تجعل هذا البلد رائعاً، أنّ لدينا الحق والحرية في التعبير عن ذلك. وأفضل ما في الألعاب الأولمبية أنّها تجمع الناس، ونحن في أمسّ الحاجة إلى ذلك في ظل الانقسامات الكثيرة التي تعصف بنا".

يُذكر أن العديد من زملاء هيس الآخرين دعموه خلال المؤتمر الصحافي الأخير، على غرار مادي ماسترو التي اعتبرت أنّه يجب الاتحاد في أوقات الظلم، لكنها فخورةٌ بتمثيل الولايات المتحدة، كما عبّرت المتزلجة الصينية - الأميركية عن دعمها لهيس قائلةً لوكالة رويترز: "أشعر بالتعاطف معه، ويجب أن يبقى التركيز على أدائه في التزلج. الهدف الأساسي من الرياضة هو توحيد الناس، إنها إحدى اللغات المشتركة القليلة جداً، لغة الجسد البشري، لغة الروح البشرية، الروح التنافسية، القدرة على تحطيم ليس الأرقام القياسية فحسب، ولكن، خاصةً في رياضتنا، حرفياً الحدّ البشري. كم هو رائعٌ ذلك".