- يورغن كلوب، المدرب السابق لليفربول، أبدى استعداده للعودة إلى النادي في المستقبل إذا توافرت الظروف المناسبة، رغم عدم افتقاده للتدريب التقليدي وضغوطه اليومية. - رفض كلوب عرضًا لتدريب مانشستر يونايتد في 2013 بعد اعتزال فيرغسون، مشيرًا إلى أن المشروع لم يناسب طموحاته وتحفظه تجاه بعض الصفقات الكبيرة مثل بوغبا ورونالدو. - عبر كلوب عن حزنه لوفاة ديوغو جوتا في حادث سير، مشيدًا بموهبته واعتباره جزءًا من العائلة، مؤكدًا أن غيابه ترك فراغًا كبيرًا.

فتح المدرب السابق لفريق ليفربول، الألماني يورغن كلوب (58 عاماً)، الباب على نحوٍ مفاجئ أمام احتمال عودته إلى النادي الإنكليزي، الذي غادره في مايو/ أيار 2024، بعد إشرافه على 491 مباراة، وخوض تسعة مواسم مليئة بالإنجازات، ليشغل حالياً منصب رئيس قسم كرة القدم العالمية في مجموعة ريد بول، كما كشف في الوقت نفسه عن رفضه عرضاً لتدريب مانشستر يونايتد في عام 2013، عقب اعتزال السير أليكس فيرغسون، مؤكداً أن المشروع آنذاك لم يكن مناسباً لطموحاته أو لطبيعة عمله.

وأكد كلوب، في تصريحات أبرزتها شبكة سكاي سبورتس البريطانية، اليوم الاثنين، أن فكرة عودته إلى أنفيلد تبقى ممكنة من الناحية النظرية، بقوله: "من الممكن أن أعود يوماً ما لتدريب ليفربول، قلت إنني لن أدرب أي فريق آخر في إنكلترا، ما يعني أنه إذا عدت، فسيكون ذلك إلى ليفربول، لذا، نعم، نظرياً هذا ممكن". وعن الشروط، التي قد تدفعه للعودة إلى ليفربول، أوضح قائلاً: "لا أعرف بالضبط، أنا أحب ما أفعله الآن، لا أفتقد التدريب، أقوم بالتدريب ولكن بطريقة مختلفة، ليست مع اللاعبين".

وواصل المدرب الألماني حديثه قائلاً: "لا أشتاق للوقوف تحت المطر لساعات، ولا للمؤتمرات الصحافية ثلاث مرات في الأسبوع، ولا أفتقد أيضاً إجراء عشرات المقابلات أسبوعياً، لا أفتقد غرفة الملابس، فقد خضت نحو 1080 مباراة بوصفي مدرباً، وكنت هناك مرات كثيرة جداً، لا أريد أن أموت في غرفة الملابس، هذه هي الحقيقة، عمري الآن 58 عاماً، قد يبدو كبيراً للبعض، لكنه ليس كذلك من زاوية أخرى، ربما بعد بضع سنوات أتخذ قراراً جديداً، لا أعلم، لا أحتاج لاتخاذ قرار اليوم، وسأنتظر ما تحمله الأيام".

كما كشف كلوب عن كواليس رفضه عرض مانشستر يونايتد عقب اعتزال فيرغسون عام 2013، موضحاً أن تفاصيل المحادثات التي أجراها مع مسؤولي النادي جعلته يصرف النظر عن الفكرة، وأن مشروع النادي لم يكن مناسباً له ولم يتوافق مع مبادئه التدريبية، وأشار إلى أن مانشستر يونايتد أنفق مبالغ ضخمة على صفقات مثل البلجيكي روميلو لوكاكو، والأرجنتيني أنخيل دي ماريا، والتشيلي أليكسيس سانشيز، لكنه كان متحفظاً تجاه صفقتين تحديداً، وهما عودة الفرنسي بول بوغبا عام 2016 مقابل 89 مليون جنيه إسترليني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو عام 2021.

وأضاف كلوب، في حديثه عن عرض مانشستر يونايتد بقوله: "نعم، تحدثت معهم، في العام الذي اعتزل فيه فيرغسون، تواصلوا معي، بالطبع كانوا مهتمين، وفي لحظة ما، كنت مهتماً أيضاً، كنت شاباً ولدي فريق مذهل في دورتموند، ربما كانوا يتساءلون: ما الذي يفعله هناك؟ لقد حاولوا التعاقد معي، لكنه كان الوقت الخطأ، كان لدي عقد في بوروسيا دورتموند ولم أكن سأغادر لأي نادٍ في ذلك الوقت".

وتابع كلوب حديثه بالقول: "الأشخاص الذين تحدثت معهم قالوا أشياء لم تعجبني، مانشستر يونايتد كان نادياً كبيراً، وكانوا يقولون: نحصل على كل اللاعبين الذين نريدهم، هذا اللاعب وذاك، وكنت جالساً أفكر: هذا ليس مشروعي، كان الوقت غير مناسب، لكن فوق ذلك، لم يكن المشروع يناسبني، لم أكن أريد إعادة التعاقد مع لاعبين سابقين مثل بوغبا أو كريستيانو، نعلم جميعاً أنهما من أفضل اللاعبين في العالم، لكن فكرة إعادة النجوم لا تنجح عادة".

وتطرّق كلوب في ختام حديثه إلى مأساة وفاة البرتغالي ديوغو جوتا في حادث سير مأساوي مع شقيقه أندريه سيلفا في يوليو تموز الماضي، قائلاً: "لم يقل لي أحد تعالَ وشاهد جوتا، بل أنا من طلبت مشاهدته، لقد تجاوز كل توقعاتي، لا أستطيع تخيل غرفة الملابس الآن من دونه، وما زلت لا أستطيع التحدث عن الأمر على نحوٍ طبيعي، تلقيت رسالة في الصباح تقول لدينا أخبار سيئة، ثم وصلتني رسالة من صديق في ليفربول، لم أصدق الأمر، كان الأمر أشبه بفقدان أحد أفراد العائلة، كان الجميع يتمنون أن يستمر هذا الشاب في اللعب مع ليفربول لعشر سنوات أخرى، لقد كان لاعباً شاملاً وذكياً ومميزاً للغاية".