كلوب يعود إلى الواجهة بخطوة مفاجئة قبل مونديال 2026

يستعد المدرب السابق لنادي ليفربول، الألماني، يورغن كلوب (58 عاماً)، للظهور في تحدٍ مهني جديد ومثير صيف العام المقبل، حيث سيخوض تجربة العمل محللاً رياضياً خلال مونديال أميركا وكندا والمكسيك، وتأتي هذه الخطوة بعد رحيله عن تدريب النادي الإنكليزي في مايو/أيار 2024، عقب إشرافه على 491 مباراة وخوضه تسعة مواسم حافلة بالإنجازات واللحظات التاريخية، قبل أن يشغل منصب رئيس قسم كرة القدم العالمية في مجموعة ريد بول، ما يعكس استمرارية تأثيره الكبير في عالم كرة القدم.

وأكد كلوب بعد مغادرته ليفربول أنه لم يكن يرغب بالعودة إلى التدريب، رغم ارتباطه بعدة أندية كبيرة، لكنه سيخوض تجربة استثنائية خلال المونديال القادم بشغل منصب المحلل الرياضي في منصة "ماجينتا تي في" الألمانية التابعة لشركة تيليكوم. ولا يعد هذا الدور جديداً على المدرب الألماني، فقد سبق أن شارك خبيراً في كأس العالم بألمانيا 2006 ويورو 2008 في النمسا وسويسرا مع قناة "زي دي إف"، ولاحقاً في مونديال جنوب أفريقيا 2010 مع قناة "أر تي أل".

وقال كلوب، الذي حصل الآن على فرصة جديدة للعودة إلى ملاعب كرة القدم بدور جديد، في تصريحات أبرزتها صحيفة آس الإسبانية: "أتطلع بشدة لخوض تجربة هذا المونديال مجدداً من منظور المحلل، وفي الوقت نفسه أدرك أن هذا الحدث الكبير سيحمل تحدياته الخاصة، في ماجينتا تي في نريد أن نُلهب حماس الناس بالمزيج المناسب بين المعرفة الكروية والترفيه، وأن نكون دائماً قريبين من الحدث".

وسيظهر كلوب جنباً إلى جنب مع أسطورة المنتخب الألماني وبايرن ميونخ السابق، توماس مولر، الذي يلعب حالياً في صفوف فانكوفر وايتكابس الأميركي، وسيغطي هو الآخر المونديال لصالح المنصة نفسها. واحتفى المسؤول عن التلفزيون في تيليكوم، أرنيم بوتزن، بانضمام كلوب قائلاً: "يورغن كلوب يجسد الشغف والحماس لكرة القدم في أنقى صورة، من الرائع أنه قرر العودة للعمل خبيراً تلفزيونياً، فهمه العميق للعبة، وحيويته في التحليل، وروحه المرحة تجعل منه شخصية فريدة، إن الجمع بين توماس مولر ويورغن كلوب يشكل بحد ذاته ثنائياً من الطراز العالمي".