كلوب يعلّق على إمكانية تدريب ريال مدريد ويوجه رسالة إلى ألونسو

علّق المدرب الألماني السابق، يورغن كلوب (58 سنة)، على إمكانية تدريب نادي ريال مدريد الإسباني وخلافة المدرب تشابي ألونسو، الذي أُقيل من منصبه بعد خسارة المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإسباني أمام الغريم التقليدي نادي برشلونة (3-2).

وردّ كلوب على سؤال حول تدريب نادي ريال مدريد الإسباني، خلال حوار خاص مع قناة سيرفوس تي في النمساوية، أمس الثلاثاء، وقال: "أعتقد أنّ الشائعات كانت تتردد منذ فترة. وأعرف بالضبط ما إذا كان سؤالك يتجه نحو ذلك، لكن الأمر لا علاقة له بي. في الواقع لقد رُنّ (في إشارة إلى هاتفه)، لكن ليس من مدريد. الخبر الذي انتشر في وسائل الإعلام لم يُحرّك ساكناً".

ووجّه كلوب رسالة خاصة إلى ألونسو بعد إقالته من منصبه وقال: "إقالة ألونسو من منصبه هي إشارة أخرى إلى أنّ شيئاً ما لا يسير بنسبة 100% هناك في الخارج. هذا يظهر عدة أمور: من ناحية، أننا المدربين لم يعد لدينا أي وقت اليوم، ومن ناحية أخرى أن المتطلبات في ريال مدريد، منطقياً، هائلة. إقالة ألونسو كانت مبنية على العاطفة. أعتقد أنه عندما تأتي بعد أسطورة ومدرب جيد بشكل لا يصدق، كان لديه أسلوب محدد جداً في تدريب فريقه؛ كارلو أنشيلوتي، فإذا وصلت إلى هناك وحاولت تطبيق بعض القواعد الجديدة، يبدو أن الأمر كان صعباً للغاية هذه المرة".

وأكد كلوب دهشته من مغادرة ألونسو بهذه الطريقة، مذكّراً بأن خللاً ما حصل بين اللاعبين والمدرب في وقت مبكر من الموسم. وأعرب المدرب الألماني عن أسفه لألونسو لأنه يعتبره مدرباً كبيراً، وأبدى ثقته بأنه سيحقق نجاحاً هائلاً في المستقبل. ورداً على سؤال حول إمكانية انتقال مدرب مدريد السابق إلى ليفربول الإنكليزي الآن، قال كلوب: "لا أعتقد أن ألونسو سيغادر النادي الملكي ويكون مستعداً غداً للبدء في مكان آخر". ومع ذلك، رأى أن أموراً كثيرة ستحدث في ميركاتو الصيف وأن سوق المدربين سيُخلط أوراقه من جديد.