كلوب يتفق مع الاتحاد الألماني لتولي تدريب المنتخب بعد خيبة المونديال

- يورغن كلوب يقترب من تدريب منتخب ألمانيا بعد اتفاق شبه رسمي مع الاتحاد الألماني، في انتظار استكمال التفاصيل المتعلقة بملف ارتباطه بمجموعة "ريد بول" للإعلان الرسمي. - استقالة يوليان ناغلسمان جاءت بعد خروج ألمانيا من كأس العالم 2026، مما فتح المجال لكلوب لتولي القيادة، حيث أبدى رغبة قوية في هذا التحدي مع بلاده. - كلوب معروف بتكتيك الضغط العكسي الذي يركز على استعادة الكرة فور فقدانها، رغم الانتقادات التي واجهها فريقه ليفربول لعدم السيطرة الكاملة على المباريات.

بات يورغن كلوب على بعد خطوة من تولي تدريب منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، بحسب ما ذكرت شبكة سكاي ألمانيا، اليوم الأحد، وذلك عقب توصله إلى اتفاق شبه رسمي مع الاتحاد المحلي للعبة، في انتظار استكمال التفاصيل المتعلقة بملف ارتباطه بمجموعة "ريد بول" تمهيداً للإعلان الرسمي.

وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم قد تحرّك مباشرة بعد خروج "المانشافت" من بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، عقب الهزيمة بركلات الترجيح في دور الـ32 أمام منتخب باراغواي، مما أدّى إلى زيادة الضغط على يوليان ناغلسمان، بسبب تحميله مسؤولية هذا الوداع المدوي، ليقرر الأخير تقديم استقالته والتنحي عن مهامه، إفساحاً للمجال لوصول اسمٍ جديد.

وذكرت شبكة سكاي ألمانيا أن المفاوضات بين كلوب والاتحاد المحلي للعبة شهدت، الأحد، تقدماً حاسماً، فقد جرى التوصل إلى اتفاق يقضي بتولي المدير الفني السابق لنادي ليفربول الإنكليزي، دفة قيادة الماكينات الألمانية خلال الفترة المقبلة، مع وضع اللمسات الأخيرة، حيث سيكون الإعلان الرسمي قريباً للغاية.

وأكد الاتحاد الألماني في وقتٍ سابق عن بدء المحادثات مع كلوب، خاصة أن الأخير كان قد أظهر رغبة في خوض هذا التحدي مع بلاده في أكثر من مناسبة، حتى إن تصريحات المدير الفني السابق لبوروسيا دورتموند زادت من نسبة التفاؤل في نجاحها، إذ قال: "استعدت طاقتي وأصبحت جاهزاً، نحن في مفاوضات مكثفة".

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يُعدّ كلوب من أبرز المؤيدين لأسلوب الضغط العكسي، وهو تكتيك يقوم به الفريق فوراً لاستعادة الكرة بعد فقدانها، بدلاً من التراجع لإعادة تنظيم صفوفه، وحول ذلك يقول: "أفضل لحظة لاستعادة الكرة هي مباشرةً بعد فقدانها. يكون الخصم حينها لا يزال يبحث عن وجهة لتمرير الكرة. يكون قد غفل عن المباراة لانشغاله بالتدخل أو قطع الكرة، ويكون قد استنفد طاقته. كلا الأمرين يجعله عرضةً للهجوم".

وعلى الرغم من أن تكتيكات الضغط التي اعتمدها كلوب أسفرت عن نتائج هجومية مميزة، فإن فريقه ليفربول تعرّض لانتقادات في بعض الأحيان لعدم قدرته على السيطرة على المباريات وميله إلى استقبال الأهداف بالإضافة إلى تسجيلها بطبيعة الحال.