كلوب بين خيارين: العودة إلى التدريب أم البقاء مع "ريد بول"؟

يُعتبر الألماني يورغن كلوب واحداً من أشهر الأسماء في عالم التدريب بعد المسيرة المميزة مع ماينز وبوروسيا دورتموند وليفربول، والتي أشرف عليها خلال السنوات الماضية قبل ابتعاده عن المشهد نسبياً من خلال تعيينه رئيساً لقسم كرة القدم في شركة ريد بول النمساوية بيناير/ كانون الثاني عام 2025 وبعقدٍ لخمس سنوات، حيث زعمت تقارير صحافية نمساوية أنّه قد يعود إلى المستطيل الأخضر في القريب العاجل.

ويُشرف كلوب البالغ من العمر 58 عاماً، على أداء فرق ريد بول سالزبورغ (النمسا)، ولايبزيغ (ألمانيا)، ونيويورك ريد بولز (الولايات المتحدة الأميركية)، وبراغانتينو (البرازيل)، لكن وبحسب تقرير نشرته صحيفة "سالزبورغر ناخريشتن" النمساوية، أمس الخميس، يبحث المدرب الألماني عن آفاق جديدة، نظراً لقلة النجاحات الذي حققته هذه الفرق الأربعة منذ توليه تدريبها، ولا سيما أن لايبزيغ يحتلّ حالياً المركز الخامس في الدوري الألماني ويخوض صراعاً كبيراً للتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وخلصت صحيفة "سالزبورغر ناخريشتن" إلى أن شركة ريد بول لن تعرقل عودة كلوب إلى التدريب في الصيف المقبل، حيث جرى بالفعل اختيار أوليفر غلاسنر، مدرب كريستال بالاس السابق، ليحل مكانه، مع العلم أن الأخير عمل مساعداً سابقاً فريق سالزبورغ النمساوي مساعدَ مدرب بين عامي 2012 و2014.

ووسط هذه الشائعات خرج الرئيس التنفيذي لشركة ريد بول، أوليفر مينتزلاف، أمس الخميس للردّ على هذه الأخبار قائلاً لشبكة سكاي سبورتس ألمانيا: "هذا محض هراء وكلام ومختلق بالكامل، على العكس تماماً، نحن راضون للغاية عن عمل يورغن كلوب. فهو يبذل جهداً كبيراً، ويتواصل باستمرار مع مدربينا ومديرينا الرياضيين، ويعمل على تطوير فلسفة ريد بول الكروية بشكل مستدام، نحن على يقين بأنّه الرجل المناسب لهذا المنصب. وهذا ما نركز عليه كلّ جهودنا وطاقاتنا".

ولم يتولَّ كلوب منصباً تدريبياً منذ رحيله عن ليفربول في نهاية موسم 2023-2024، مُعللاً ذلك بحاجته إلى فترة راحة، ومنذ ذلك الحين، ارتبط اسمه بعدد من المناصب هذا الصيف، بما في ذلك ريال مدريد الإسباني، وهو الذي كان قد تلقى عروضاً لتدريب منتخبي الولايات المتحدة وإنكلترا وناديي تشلسي ومانشستر يونايتد بحسب ما ذكر وكيل أعماله مارك كوسيكه في مقابلة مع موقع ترانسفر ماركت الألماني الأسبوع الماضي.