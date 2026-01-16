كلوب بين خيارين: العمل الإداري أو العودة إلى التدريب

- يورغن كلوب يواجه تحدياً حاسماً بين الاستمرار في دوره الإداري مع "ريد بول" أو العودة للتدريب مع ريال مدريد، الذي يعتبره الخيار الأول لخلافة ألفارو أربيلوا بعد إقالة تشابي ألونسو. - يعمل كلوب حالياً كمحلل رياضي في "ريد بول"، لكنه يتعرض لضغوط من إدارة ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز للعودة إلى التدريب وقيادة الفريق الملكي. - وعد كلوب بإعادة النظر في قراره بعد انتهاء الموسم الحالي، حيث يسعى لإنهاء مشاريعه مع "ريد بول" قبل اتخاذ قراره النهائي.

يواجه الألماني يورغن كلوب (58 عاماً)، اختباراً صعباً في الأيام الحالية، بعدما أصبح واقعاً بين خيارين لا ثالث لهما، إما الاستمرار في عمله الإداري مع مجموعة "ريد بول" الرياضية، أو العودة مرة أخرى إلى عالم التدريب والموافقة على قيادة الجهاز الفني لنادي ريال مدريد الإسباني.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس بنسختها الألمانية، أمس الخميس، أن يورغن كلوب يُعد الخيار الأول بالنسبة إلى إدارة نادي ريال مدريد، التي تبحث عن مدرب من طراز عالمي ليكون خليفة للمدير الفني الحالي ألفارو أربيلوا، الذي تسلم مهمته قبل عدة أيام، بعد إقالة تشابي ألونسو من منصبه نتيجة خسارته لقب بطولة السوبر الإسباني عقب خسارة مواجهة الكلاسيكو على يد غريمه التاريخي برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتابعت الصحيفة أن يورغن كلوب يعمل في الوقت الحالي بمنصب "محلل رياضي" في الهيكل الكروي لمجموعة شركة "ريد بول"، التي تملك عدداً من الأندية الأوروبية، أبرزها لايبزيغ وسالزبورغ، لكن صاحب الـ58 عاماً بات تحت ضغط كبير من قبل إدارة ريال مدريد الإسباني، بقيادة الرئيس فلورنتينو بيريز، الذي يريد من المدير الفني السابق لفريق ليفربول الإنكليزي العودة مرة أخرى إلى عالم التدريب من أجل قيادة رفاق الفرنسي كيليان مبابي.

وختمت الشبكة تقريرها بأن يورغن كلوب وعد إدارة نادي ريال مدريد، بقيادة الرئيس فلورنتينو بيريز، بإعادة النظر في قراره عدم العودة مرة أخرى إلى عالم التدريب، لكنه طلب مهلة حتى نهاية الموسم الحالي كي يعمل على إنهاء جميع المشاريع التي يقوم بها مع شركة "ريد بول"، وسيكون مستعداً للإشراف على الجهاز الفني للفريق الملكي بداية من الموسم القادم.