- وُلد يورغن كلوب في شتوتغارت عام 1967، وبدأ مسيرته الكروية في قرية غلاتن، متأثراً بوالده الحارس السابق، ودرس علوم الرياضة في جامعة غوته فرانكفورت. - بدأ كلوب مسيرته التدريبية مع نادي ماينز في 2001، وانتقل إلى بوروسيا دورتموند في 2008، حيث فاز بالدوري الألماني مرتين وكأس ألمانيا، ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا. - في 2015، انتقل إلى ليفربول، وحقق نجاحات كبيرة مثل الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، بفضل تعاقداته المميزة وقدرته على بناء الفرق.

دخلت ألمانيا حقبة جديدة على مستوى لعبة كرة القدم، تزامناً مع تعيين يورغن كلوب (59 عاماً)، مدرباً لأبطال العالم أربع مرات سابقاً خلفاً للمدير الفني المقال يوليان ناغلسمان، بعد خيبة الخروج من كأس العالم 2026 على يد باراغواي من دور الـ32، وسط ترقبٍ لما يُمكن أن يقدمه الرجل الذي حقق نجاحات كبيرة، فكيف بدأت قصته مع هذه اللعبة؟

وُلد يورغن كلوب في 16 يونيو/حزيران 1967 بمدينة شتوتغارت، عاصمة ولاية بادن-فورتمبيرغ، لأبوين هما إليزابيث (1939-2021) ونوربرت كلوب (1932-2000)، وهو بائع متجول وحارس مرمى سابق. نشأ يورغن في ريف قرية غلاتن في الغابة السوداء بالقرب من فرويدنشتات مع شقيقتَين أكبر منه، ثم بدأ مسيرته الكروية مع نادي غلاتن المحلي، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى نادي توس إرغنزينغن لاعباً ناشئاً، ليحمل بعدها لفترة وجيزة ألوان نادي فورزهايم، ثم تنقل بين أندية آينتراخت فرانكفورت الثاني، وفيكتوريا سيندلينغن، وروت فايس فرانكفورت خلال فترة مراهقته.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الوظائف التي عمل بها يورغن كلوب قبل احتراف التدريب؟ كيف أثرت تجربة والده في مسيرة يورغن كلوب الكروية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

تعرّف كلوب إلى كرة القدم من خلال والده، وكان مشجعاً لنادي شتوتغارت في شبابه، وكان يطمح في صغره إلى أن يصبح طبيباً، لكنه لم يكن يعتقد أنه "يملك الذكاء الكافي لممارسة هذه المهنة"، على حد قوله، كما يضيف في هذا الصدد: "عندما كانوا يوزعون شهادات الثانوية العامة، قال لي مدير مدرستي: أتمنى أن تنجح في كرة القدم، وإلّا فإنّ مستقبلك ليس واعداً".

خلال مسيرته لاعبَ كرة قدم هاوياً، عمل كلوب في عدد من الوظائف بدوام جزئي، مثل متجر محلي لتأجير أشرطة الفيديو وتحميل البضائع الثقيلة على الشاحنات، وفي عام 1988، وفي أثناء دراسته في جامعة غوته فرانكفورت، ولعبه أيضاً مع فريق آينتراخت فرانكفورت الرديف، تولى كلوب تدريب فريق الناشئين.

وفي صيف عام 1990، انضمّ إلى نادي ماينز 05 المعروف على الساحة المحلية، حيث أمضى معظم مسيرته الاحترافية من عام 1990 إلى أواخر 2001، وجعلته روحه الرياضية والتزامه محبوباً لدى الجماهير، وهو الذي بدأ مسيرته مهاجماً، ثم انتقل للعب مدافعاً عام 1995، وهي السنة عينها التي حصل فيها على دبلوم في علوم الرياضة من جامعة غوته في فرانكفورت (يعادل درجة الماجستير)، إذ كتب أطروحته عن رياضة المشي.

واعترف كلوب بأنه شعر بملاءمة شخصيته لدور المدير الفني أكثر، واصفاً نفسه قائلاً: "كانت قدماي بمستوى الدرجة الرابعة، وعقلي بمستوى الدرجة الأولى"، وهو الذي اتبع لاحقاً عن كثب أساليب مدربيه في التدريبات، فضلاً عن قيامه برحلات أسبوعية إلى كولونيا للتعلم على يد إريك روتمولر بهدف الحصول على رخصة تدريب.

كرة عالمية وعد قطعه كلوب لمشجعي ألمانيا.. ليس لقب المونديال

في عام 2001 بدأ كلوب رحلة التدريب مع نادي ماينز، وقاده إلى دوري الدرجة الأولى الألماني، ليغادره في 2008 إلى فريق بوروسيا دورتموند، وهناك حقق بصحبته لقب الدوري الألماني مرتين حين كسر هيمنة بايرن ميونخ في موسمَي 2010-2011 و2011-2012، إلى جانب فوزه بلقب الكأس مرة واحدة وبطولتَين في السوبر، لكن الخيبة كانت بخسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن نفسه خلال موسم 2012-2013.

وترك كلوب ألمانيا في 2015 والتحق بصفوف ليفربول الإنكليزي، وهناك بدأ عملية البناء وتعاقد مع العديد من اللاعبين على غرار المصري محمد صلاح، والحارس البرازيلي أليسون بيكر، والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، وكذلك السنغالي ساديو ماني، وبالفعل، أنهى سنوات الصيام في المسابقة المحلية بإهداء جماهير الريدز لقب الدوري في موسم 2019-2020، فضلاً عن كأس الاتحاد الإنكليزي وكأس الرابطة في مناسبة واحدة، والدرع في 2022، ودوري أبطال أوروبا في 2018-2019 على حساب توتنهام، مع بلوغه النهائي مرتَين في 2017-2018 و2021-2022 وخسارته تحديداً أمام ريال مدريد، إلى جانب فوزه بلقب كأس السوبر الأوروبي ومونديال الأندية في عام 2019.