كلوب أمام مفترق طرق... هل اقترب من العودة إلى عالم التدريب؟

منذ أن تولّى يورغن كلوب (58 عاماً)، منصب المدير العالمي لكرة القدم في مجموعة "ريد بول"، يناير/ كانون الثاني 2025، لم تتوقف التكهنات حول إمكانية عودته إلى مقاعد التدريب.

وخلال الأشهر الماضية، ارتبط اسم المدرب السابق لبوروسيا دورتموند وليفربول، بإمكانية توليه تدريب ريال مدريد، إلا أن تقريراً لصحيفة بيلد الألمانية، اليوم الأربعاء، أشار إلى أن السيناريو الأكثر واقعية يتمثل بتولي كلوب قيادة منتخب ألمانيا هذا الصيف، خلفاً ليوليان ناغلسمان. وبحسب التقرير، ورغم أن عقد ناغلسمان يمتد حتى عام 2028، فإن هذا الاحتمال بات يُناقَش بشكل متزايد داخل أروقة ريد بول، ويُنظر إليه على أنه "مرجّح جداً".

وأكّد وكيل أعمال كلوب، مارك كوسيكه، أخيراً، أن الاتحاد الألماني لكرة القدم "تواصل معهم في عدة مناسبات"، مشيراً إلى أن موكله قد يجد صعوبة في رفض فرصة تدريب منتخب بلاده. وكانت صحيفة سالزبورغر ناخريشتن الألمانية، أمس الأربعاء، قد أشارت الشهر الماضي إلى احتمال قرب رحيل كلوب عن منصبه، غير أن بيلد أوضحت أن إنهاء عقده مبكراً، الذي يمتد حتى عام 2029، لم يُطرح للنقاش حتى الآن.

ووصف التقرير انتقال كلوب إلى ريال مدريد بأنه "غير مرجّح للغاية"، نظراً لما يتطلبه المنصب من طاقة يومية هائلة وضغوط جماهيرية وإعلامية كبيرة، إلى جانب التعامل المستمر مع نجوم الصف الأول، وهي أعباء عبّر كلوب عن ارتياحه لابتعاده عنها في الوقت الحالي. وفي تصريحات لموقع بولي نيوز الألماني، خلال يناير/ كانون الثاني، قال كلوب: "كشخص، أنا في حالة سلام تام مع موقعي الحالي". وأضاف: "لا أرغب في أن أكون في مكان آخر. لا أشعر بالحماسة. إذا أبدى ريال مدريد اهتماماً، وإن حدث، فهذا مجرد حديث إعلامي".

ورغم تأكيده أنه لا يشعر بدافع قوي للعودة إلى التدريب في الوقت الراهن، ترك كلوب باب الاحتمال مفتوحاً، قائلاً: "لا أعلم ماذا سأفكر بعد خمس سنوات عندما أبلغ 63 عاماً. لن أكون كبيراً جداً على هذه المهمة. حتى بعد عامين أو ثلاثة لا أعرف. حالياً أقول لا، لكن لا يمكنني فعل ذلك كل مرة". وتابع: "لا أحتاج أن أكون في مركز المشهد ولا في أرض الملعب إذا فزنا بشيء ما. كان ذلك جميلاً، لكنني اكتفيت منه. إذا شعرت بالرغبة في العودة، عندها فقط سأعود".