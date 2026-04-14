كلاودينيو نجم السد.. من أرض البرازيل إلى التألق في سماء آسيا

خطف اللاعب البرازيلي كلاودينيو الأنظار خلال مباراة السد القطري أمام نظيره الهلال السعودي في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، حين قاده إلى ربع النهائي بعد الفوز عليه بركلات الترجيح (4-2)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي (3-3) في مباراة مثيرة للغاية، بعدما سجل هدفاً وصنع آخر لرافا موخيكا، وكان حاضراً في ضربات الموت، وانبرى للركلة الثالثة ونفذها بنجاح، أمس الاثنين.

ولد كلاودينيو في غوارولوس في مدينة ساو باولو، وانتقل إلى ساو فيسنتي في سن الثالثة، وانضمّ بعدها إلى أكاديمية سانتوس للشباب عام 2003، وهو في السادسة من عمره. وفي يوليو 2015، بعد تألقه مع فريق تحت 17 عاماً، وقّع عقداً احترافياً مع كورينثيانز، حيث أُلحق بفريق تحت 20 عاماً، وكان ضمن الفريق الذي تُوِّج بلقب الدوري المحلي في ذلك العام، رغم عدم خوضه أي مباراة. وخاض لاحقاً أول مباراة احترافية له في 19 مارس/ آذار من ذلك العام، حيث دخل بديلاً في الشوط الثاني في مباراة فاز فيها فريقه على لينينسي بنتيجة 4-0 في بطولة باوليستا على ملعب أرينا كورينثيانز.

وفي الثالث من يونيو/ حزيران 2016، أُعير كلاودينيو إلى فريق براغانتينو، أحد فرق دوري الدرجة الثانية، لما تبقى من الموسم، وشارك في 18 مباراة، لكن النادي هبط إلى الدرجة الأدنى. ثم قضى كلاودينيو بطولة باوليستا 2017 معاراً لسانتو أندريه، وسجل حينها أربعة أهداف.

وفي 18 مايو 2017، وقّع كلاودينيو عقداً لمدة عامين ونصف مع بونتي بريتا، ولاحقاً في التاسع من يناير 2018، أُعير لريد بول برازيل للمشاركة في بطولة باوليستا 2018، ثم أويستي، وبعدها ريد بول الذي اندمج مع براغانتينو، فأصبح ركيزة أساسية في صفوف الفريق بالدرجة الثانية، وساهم بعشرة أهداف ليصعد الفريق إلى الدرجة الأولى متوجاً باللقب.

وشارك كلاودينيو أساسياً في موسم 2020، وسجل هدفه الأول في الدوري البرازيلي بالدرجة الأولى في التاسع من أغسطس/ آب أمام سانتوس، ليُساهم ذلك في حضوره مع منتخب البرازيل الأولمبي الذي تُوج معه بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو إلى جانب داني ألفيش وريتشارليسون وباولينيو، ليلتحق بنادي زينيت سانت بطرسبرغ الروسي بعقدٍ لخمس سنوات، وهناك اختير أفضل لاعب في الدوري المحلي بموسم 2021-2022، بعدما لعب 31 مباراة وسجل عشرة أهداف وصنع ثلاثة، قبل أن يلتحق بنادي السد في 22 يناير 2025، ليبدأ رحلة جديدة من النجاح مع "الزعيم".