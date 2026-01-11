كلاسيكو مثير بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني

- يواجه ريال مدريد غريمه برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني في السعودية، حيث شهدت البطولة خمسة لقاءات كلاسيكو بين الفريقين، مع تفوق برشلونة في مرتين وريال مدريد في مرة واحدة. - يُقام الكلاسيكو الـ11 في ملعب "الجوهرة المشعة" بجدة، حيث استضافت السعودية البطولة منذ 2020، مع غياب الكلاسيكو في أول نسخة بسبب فوز ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نصف النهائي. - أظهر برشلونة تنوعًا هجوميًا بتسجيل 11 هدفًا في آخر أربع مباريات، مع مشاركة 13 لاعبًا مختلفًا في تسجيل الأهداف، مما يعكس توازن الفريق وجماعيته.

يواجه ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة، اليوم الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي يقام في السعودية للمرة الرابعة على التوالي عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القدس المحتلة، بعدما كان الانتصار حليفاً للبرسا في مرتين، وللملكي في مرة. وشهدت البطولة التي تقام نسختها السادسة في السعودية بنظام مباراتَي نصف نهائي ومباراة نهائي، خمسة لقاءات كلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد.

ويقام الكلاسيكو الذي يُعَدّ الـ11 في تاريخ البطولة، في ملعب عبد الله الدولي بجدة، والملقب بـ"الجوهرة المشعة"، وأقيمت المباريات النهائية الستّ بواقع ثلاث في الرياض، وثلاث في جدة، بما فيها نهائي هذا العام. وفي أول عام استضافت فيه السعودية البطولة في 2020، لم تشهد المسابقة مباراة كلاسيكو، بعدما فاز ريال مدريد على فالنسيا 1-3 في نصف النهائي، وأطاح أتلتيكو مدريد نظيره برشلونة 2-3، وفي 2021 أقيمت البطولة في إسبانيا بسبب فيروس كورونا، وفي عودتها إلى السعودية عام 2022 أقيم الكلاسيكو في نصف النهائي، وفاز به ريال مدريد في الوقت الإضافي بهدف وحيد، سجله الأوروغوياني فيدي فالفيردي.

وكانت تلك المباراة الأكثر توتراً على مستوى الفريقَين، ففي السنوات الثلاث التالية، وفي النهائيات اللاحقة، لم تكن النتيجة ولا الأداء متكافئَين، ففاز برشلونة بقيادة مدربه السابق تشافي هرنانديز بنتيجة 3-1 في عام 2023، وفاز ريال مدريد بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي بنتيجة 4-1 في عام 2024.

وبحسب إحصائيات صحيفة سبورت الإسبانية، سجل برشلونة في آخر أربع مباريات 11 هدفاً، بينها خمسة بشباك بلباو في جدة، حملت توقيع تسعة لاعبين مختلفين، في دلالة واضحة على تنوّع الحلول الهجومية، وبالعودة إلى تسلسل الأهداف، فقد سجّل النجم البرازيلي رافينيا ثنائية في الفوز على أوساسونا (2-0)، ثم تناوب الدنماركي أندرياس كريستنسن والإنكليزي ماركوس راشفورد على التسجيل أمام غوادالاخارا في مسابقة كأس الملك، قبل أن يهزّ رافينيا ولامين يامال الشباك في مواجهة فياريال بالدوري الإسباني.

وفي ديربي كتالونيا أمام إسبانيول، جاء الدور على داني أولمو والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، فيما تقاسم التسجيل أمام بلباو كل من فيران توريس وفيرمين لوبيز وروني بردغجي، ورافينيا في مناسبتَين، الذي كان اللاعب الوحيد الذي كرّر التسجيل في هذه السلسلة اللافتة. وعموماً، شهد الموسم الحالي تسجيل 13 لاعباً مختلفاً الأهداف بقميص برشلونة، ما يعكس مدى انتشار الفاعلية الهجومية داخل الفريق، ويُضاف إلى ذلك الجانب الدفاعي المميّز، إذ حافظ الفريق الكتالوني على نظافة شباكه لأربع مباريات، في تأكيد جديد لتوازن "البرسا" وجماعيّته.