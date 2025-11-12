- تستعد كوستاريكا لاستضافة كلاسيكو الأساطير في 7 فبراير/شباط القادم، حيث سيتلاقى نجوم ريال مدريد وبرشلونة السابقون في حدث كروي غير مسبوق على ملعب كوستاريكا الوطني، الذي يتسع لأكثر من 35 ألف متفرج، ليعيدوا إحياء روح الكلاسيكو الإسباني التاريخي. - سيشهد الحدث مشاركة نجوم بارزين مثل رونالدينيو وإيكر كاسياس، مع توقع حضور لاعبين آخرين مثل كارليس بويول وغوتي، مما يضيف إثارة وتشويقًا لعشاق كرة القدم. - أكد المنظمون أن الفعالية ليست مجرد مباراة، بل تجربة متكاملة تتضمن فعاليات ترفيهية وعروض مميزة، مما يجعلها محطة استثنائية لمحبي كرة القدم.

تستعد كوستاريكا لاستضافة كلاسيكو الأساطير مطلع العام القادم، وهو الحدث الذي يمنح مشجعي ريال مدريد وبرشلونة فرصة لا تتكرر لملاقاة أبرز نجوم الفريقين في لقاء استعراضي، حيث ستتلاقى أساطير الكرة الإسبانية على أرض واحدة في أجواء مليئة بالترفيه والإثارة، لتستعيد الذكريات الذهبية، وتعيد إلى الأذهان لحظات المنافسة التاريخية التي صنعت أسطورة الكلاسيكو عبر العقود.

وكشفت صحيفة أوليه الأرجنتينية، أمس الثلاثاء، أن كلاسيكو الأساطير الذي يجمع بين نجوم سابقين لفريقي ريال مدريد وبرشلونة في كوستاريكا، وُصف بأنه حدث كروي غير مسبوق في تاريخ البلاد، سيقام يوم السابع من فبراير/شباط القادم على ملعب كوستاريكا الوطني في العاصمة سان خوسيه، الذي يتسع لأكثر من 35 ألف متفرج، ويأتي جزءاً من جولة دولية تهدف إلى إعادة إحياء روح الكلاسيكو الإسباني التاريخي، ليصبح محطة استثنائية لعشاق كرة القدم الذين يتطلعون لمشاهدة نجوم الماضي وهم يتقابلون على أرضية الملعب.

وأضافت الصحيفة أن الحدث الكبير سيشهد مشاركة عدد من النجوم الذين ارتدوا قميصي عملاقي الليغا، بعد أن أعلنت اللجنة المنظمة أن ما لا يقل عن أربعة نجوم كبار من كل فريق سيكونون حاضرين على أرضية الملعب، إلى جانب لاعبين آخرين ارتدوا أشهر قمصان كرة القدم الإسبانية، ومن أبرز الأسماء المؤكدة البرازيلي رونالدينيو والإسباني إيكر كاسياس، مع ترشيحات للاعبين آخرين مثل كارليس بويول، وغوتي، وروبرتو كارلوس، ولويس فيغو، وفرناندو مورينتس، وريفالدو، وخافيير سافيولا.

وقال ألكسندر كوادرا، أحد منظمي الحدث: "هذه ليست مجرد مباراة كرة قدم، بل تجربة متكاملة، ستكون هناك فعاليات ترفيهية، وعروض مميزة يعيشها الجمهور، تخيلوا رونالدينيو وكاسياس في ملعب واحد هنا في كوستاريكا، وكلاهما بطل للعالم، سنكشف الأسماء تدريجياً لإبقاء التشويق، لكن المؤكد أننا سنشهد أربعة نجوم كبار في كل فريق، إلى جانب لاعبين آخرين من ريال مدريد وبرشلونة".

ويُذكر أنه في النسخة السابقة من كلاسيكو الأساطير التي أُقيمت في ملعب خورخي ماجيكو غونزاليس في السلفادور، شارك في الفريق الكتالوني نجوم مثل فيتور بايا، وكارليس بويول، وسورين، ويايا توريه، وكوكو، وجولي، وخافيير سافيولا، ونوليتو، وفي النادي الملكي إيكر كاسياس، وبيبي، وغوتي، وجوليو بابتيستا، وماكمانمان وراؤول برافو، والذين قد يحضرون إلى كوستاريكا أيضاً، وكان على مقاعد البدلاء كل من ألبرت فيرير مع برشلونة وخوسيه أنطونيو كاماتشو مع ريال مدريد، وانتهت المباراة بفوز "البلاوغرانا" بهدفين من النجم الأرجنتيني خافيير سافيولا.