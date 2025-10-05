يحتل الجوية المركز التاسع برصيد ست نقاط (العربي الجديد/دوري نجوم العراق)

كلاسيكو العراق: الزوراء لتأكيد التفوق والقوة الجوية لاستعادة البريق

كرة عربية
إسطنبول

أيوب الحديثي

F3CC82BB-9950-4E10-8CED-F0571ADF039E
أيوب الحديثي
صحافي رياضي عراقي. انضمّ لأسرة العربي الجديد في عام 2018.
05 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 08:39 (توقيت القدس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تتجه أنظار جماهير الكرة العراقية إلى ملعب المدينة في بغداد لمتابعة قمة كروية بين القوة الجوية والزوراء، حيث لا تخضع المباراة لحسابات المراكز بل تحكمها روح التحدي والإثارة.
- رغم البداية المتذبذبة للفريقين في الدوري، يبقى "الكلاسيكو" اختباراً حقيقياً للشخصية والطموح، حيث تسعى كتيبة "الصقور" لتأكيد حضورها، بينما يطمح "النوارس" لتصحيح مسارهم.
- الزوراء حقق الفوز في آخر مواجهتين رسميتين، مما يزيد من حرارة اللقاء المقبل الذي ينتظره عشاق الكرة العراقية بفارغ الصبر.

تتجه أنظار جماهير الكرة العراقية، مساء اليوم الأحد (20:30 بتوقيت القدس المحتلة)، إلى ملعب المدينة في العاصمة بغداد، الذي سيحتضن قمة كروية من العيار الثقيل، بين الغريمين التقليديين: القوة الجوية وضيفه الزوراء، في لقاء يصعب التنبؤ بنتيجته، كونه لا يخضع لحسابات المراكز أو النقاط، بل تحكمه روح التحدي والإثارة والندية الدائمة بين قطبي الكرة العراقية.

ورغم البداية المتذبذبة للفريقين في الدوري العراقي، إذ يحتل الجوية المركز التاسع برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات، فيما يقبع الزوراء في المركز السادس عشر بنقطتين فقط من جولتين، فإن "الكلاسيكو" يبقى خارج كل الأرقام، ويظل اختباراً حقيقياً للشخصية والطموح أمام الجماهير. وبعيداً عن وضعية الفريقين في جدول الترتيب، يترقب الشارع الرياضي مواجهة تحمل كل عناصر الإثارة، إذ تسعى كتيبة "الصقور" لتأكيد حضورها، بينما يطمح "النوارس" لتصحيح مسارهم مبكراً، ما يجعل "الكلاسيكو" مناسبة استثنائية تترجم الشغف الكبير للكرة العراقية.

النصر لعب مواجهته من دون رونالدو (النصر/إكس)
كرة عربية
التحديثات الحية

أبطال آسيا 2: انتصار الزوراء والنصر وخسارة الوحدات

وفي أحدث مواجهتين رسميتين بين الفريقين، ضمن منافسات دوري نجوم العراق للموسم السابق، فرض الزوراء نفسه طرفاً صعباً، بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة (3-1)، فيما جاءت مباراة الإياب أكثر إثارة، وانتهت بفوزه أيضاً بنتيجة (2-1). وتؤكد هذه النتائج التفوق النسبي للزوراء في المواجهات الأخيرة بين الناديين، وتزيد من حرارة اللقاء المقبل، الذي ينتظره عشاق الكرة العراقية بفارغ الصبر، نظراً لما يملكه الفريقان من لاعبين محترفين ومحليين على مستوى عالٍ.

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
مواجهة تكتيكية قوية بين تودور وأليغري (العربي الجديد/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

أليغري يواجه يوفنتوس للمرة الأولى وسلاحه رابيو في نسخته الأفضل

الشريف أكد صحة قرارات حكم اللقاء (العربي الجديد/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

فياريال يحتج على قرارات الحكم أمام ريال مدريد.. الشريف يحسم الجدل

التونسي النفاتي سجل هدفا مميزا (إكس)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

النفاتي يُبدع بهدف عالمي في الدوري السويدي