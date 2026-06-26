كلاسيكو العالم: طريق الأرجنتين والبرازيل نحو الصدّام في المونديال

- تأهلت الأرجنتين والبرازيل إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026، حيث تصدرت الأرجنتين مجموعتها بعد فوزها على الجزائر والنمسا، بينما حسمت البرازيل صدارة مجموعتها بفوز كبير على اسكتلندا. - من المحتمل أن يلتقي المنتخبان في نصف النهائي إذا تأهلا من الأدوار الإقصائية، حيث ستواجه الأرجنتين وصيف المجموعة الثامنة، بينما ستواجه البرازيل وصيف المجموعة السادسة. - في تاريخ المواجهات، التقى المنتخبان 106 مرات، حيث فازت الأرجنتين 41 مرة والبرازيل 39 مرة، وتعادلا في 26 مباراة.

تأهلت الأرجنتين والبرازيل إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026، متصدرتَين مجموعتَيهما، بعد أن ضمنت الأولى تأهلها، إثر الفوز في أول مباراتَين لها في المجموعة العاشرة، بينما حسمت كتيبة "السيليساو" صدارة المجموعة الثالثة في الجولة الأخيرة، بفوز كبير على اسكتلندا 3-0، هذا يعني احتمال مواجهتهما في الأدوار الإقصائية.

متى قد يلتقي منتخبا الأرجنتين والبرازيل في كأس العالم 2026؟

بناءً على جدول مباريات كأس العالم الحالي، وبحسب تقرير موقع قناة "تي واي سي" الأرجنتينية، فمن من المحتمل أن يلتقي منتخبا الأرجنتين والبرازيل في نصف النهائي، إذا تأهل كلاهما من الأدوار الإقصائية الثلاثة الأولى: دور الـ32، ودور الـ16، وربع النهائي. وفاز منتخب "التانغو" على الجزائر 3-0 والنمسا 2-0، مما مكنها من حسم صدارة مجموعتها، وبالتالي، ستكون مباراتها الأولى في دور الـ32 ضد صاحب المركز الثاني في المجموعة الثامنة، والذي قد يكون أياً من منتخبات تلك المجموعة (تضم إسبانيا وأوروغواي والرأس الأخضر والسعودية).

سجل المواجهات المباشرة بين الأرجنتين والبرازيل أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

في غضون ذلك، أنهى فريق كارلو أنشيلوتي دور المجموعات برصيد سبع نقاط، بعد تعادله 1-1 مع المغرب في مباراته الافتتاحية، وفوزه على هايتي واسكتلندا 3-0. ورغم تساويهما في النقاط، إلّا أن فارق الأهداف الأفضل (+6) كان في صالحهم، مقارنةً بفارق أهداف المغرب (+3). وفي الدور التالي، سيواجه المنتخب البرازيلي وصيف المجموعة السادسة، والذي قد يكون هولندا أو السويد أو اليابان، بعد خروج تونس من البطولة.

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سجل المواجهات المباشرة بين المنتخبين

التقى المنتخبان في 106 مباريات رسمية، فازت الأرجنتين 41 مرة (160 هدفاً)، والبرازيل 39 مرة (155 هدفاً)، وتعادلا في 26 مرة. وفي آخر 5 مباريات، فازت الأرجنتين 4-1 على البرازيل في بوينس آيرس، بتصفيات كأس العالم 2026، باللقاء الذي أقيم في 25 مارس/ آذار 2025، وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، انتصرت كتيبة التانغو أيضاً بهدف وحيد بالتصفيات ذاتها، في اللقاء الذي أقيم بريو دي جانيرو. وفي 16 نوفمبر 2021، تعادل المنتخبان من دون أهداف، لحساب تصفيات كأس العالم 2022، وقبلها حسمت الأرجنتين نهائي كوبا أميركا بهدف يتيم، في اللقاء الذي أقيم في 10 يوليو/تموز 2021، إما في 15 نوفمبر 2019، فانتصر منتخب الأرجنتين ودياً بهدف وحيد.