- قمة الدوري السعودي: يلتقي الاتحاد والهلال في مواجهة مثيرة ضمن المرحلة السادسة، حيث يسعى الاتحاد لتعويض خسارته الأخيرة واستعادة توازنه بعد تغيير المدرب، بينما يطمح الهلال لمواصلة سلسلة انتصاراته التاريخية في دوري أبطال آسيا. - أداء الفرق: الاتحاد يعاني من تذبذب الأداء بعد خسارة أمام النصر وتعادل مع الفيحاء، بينما الهلال يتفوق في المواجهات المباشرة ويحتل المركز الرابع، مستفيدًا من تألق لاعبيه الدوليين. - أرقام قياسية: الهلال يحقق رقمًا قياسيًا بالفوز في 12 مباراة متتالية على ملعبه في دوري أبطال آسيا، متجاوزًا الرقم السابق ليوكوهاما مارينوس الياباني.

تشهد المرحلة السادسة من الدوري السعودي لكرة القدم قمة من العيار الثقيل بين الاتحاد حامل اللقب وضيفه الهلال اليوم الجمعة (الساعة التاسعة مساء بتوقيت القدس المحتلة)، على ملعب الإنماء في جدة. ولم تكن بداية الموسم كما يرغب عشاق الفريقين، فقد خسر الاتحاد خمس نقاط في آخر مباراتين، بموازاة التخلي عن مدربه الفرنسي لوران بلان واستبداله بالبرتغالي سيرجيو كونسيساو.

وعاد "العميد" من أرض الشرطة العراقي بفوز كبير 4-1 في أبطال آسيا للنخبة. أما الهلال فتعادل مرتين في الدوري، قبل أن يعود إلى سكة الفوز في آخر جولتين ويحقق فوزا هاما على السد القطري 3-1 في دوري الأبطال. وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات، فقد باتت تلك هي المباراة رقم 14 على التوالي التي لا يتعرض فيها الهلال للخسارة على ملعبه في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويعتبر الرقم الأهم أن تلك المباراة أصبحت رقم 12 على التوالي التي يحقق فيها الهلال الفوز على ملعبه في البطولة الآسيوية، في رقم تاريخي غير مسبوق، بحسب الشبكة ذاتها، ليكسر "الزعيم" الرقم المسجل باسم يوكوهاما مارينوس الياباني، عندما حقق 11 انتصاراً على التوالي على ملعبه في دوري أبطال آسيا، بين أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ومارس/ آذار 2025. وتعثر الهلال آخر مرة على ملعبه في دوري أبطال آسيا يوم 18 سبتمبر/ أيلول 2023، عندما تعادل مع ضيفه نافباخور الأوزبكي بنتيجة 1-1، في الجولة الأولى من دور المجموعات لموسم 2023-2024.

ويتفوق الهلال في المواجهات مع الاتحاد، إذ حقق 17 فوزا في 34 مباراة مقابل سبع خسارات. ويحتل "الزعيم" المركز الرابع، بفارق أربع نقاط عن النصر المتصدر الذي حقق العلامة الكاملة، ومتقدما على الاتحاد الخامس بفارق نقطة. وبعد تعثر الاتحاد بالخسارة أمام النصر 0-2 والإطاحة ببلان، لم يظهر الفريق بالصورة المتوقعة أمام الفيحاء الذي فرض عليه التعادل 1-1. ومن المنتظر أن يستعيد الاتحاد قائده الفرنسي كريم بنزيمة والهولندي ستيفن بيرغوين، اللذين غابا عن آخر مباراة بداعي الإصابة، لينضما إلى بقية المجموعة التي يبرز فيها الجزائري حسام عوار والفرنسيان نغولو كانتي وموسى ديابي والبرازيلي فابينيو.

في المقابل، أراح مدرب الهلال الإيطالي سيموني إنزاغي بعض العناصر الأساسية في مباراته الأخيرة تفاديا للإرهاق. ويضم الهلال نخبة من العناصر المميزة، أمثال الحارس المغربي ياسين بونو، والسنغالي خاليدو كوليبالي والفرنسي تيو هيرنانديز والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش والبرتغالي روبن نيفيش والأوروغواياني داروين نونييس والبرازيلي مالكوم.

ولم يحقق الهلال سوى لقب وحيد خلال الموسم الماضي، هو كأس السوبر السعودي، في بداية الموسم، عقب الفوز على النصر في اللقاء النهائي. وعرفت الجولة السابقة من الدوري مشهدا لافتا بإهدار النجمين رونالدو وبنزيمة ركلتي جزاء، بينما نجح كل من إيفان توني (الأهلي)، وراميرو أنريكي (الخلود)، وروبن نيفيز (الهلال)، في التسجيل من علامة الجزاء. وبذلك يرتفع عدد ركلات الجزاء المحتسبة هذا الموسم إلى 19 ركلة، أثمرت 13 منها، وأُهدرت ست ركلات.