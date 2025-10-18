"كلاسيكر" ألمانيا.. معركة أهداف بين كين وغيراسي

- يترقب عشاق كرة القدم "كلاسيكر" الدوري الألماني بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، حيث يواجه هاري كين وسيرهو غيراسي في مباراة مثيرة. كين يتألق بتسجيله 11 هدفًا في ست مباريات، بينما يسعى غيراسي لإثبات نفسه رغم تفوق كين الإحصائي. - كين أصبح أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في الدوريات الكبرى، متفوقًا على رونالدو وهالاند، بمعدل هدف كل 78 دقيقة في "البوندسليغا". غيراسي يحتل المركز الخامس بمعدل هدف كل 115 دقيقة. - المواجهة تحمل أهمية خاصة في سباق الصدارة، حيث يسعى دورتموند لمنافسة بايرن، وقد تكون مواجهة كين وغيراسي حاسمة في تحديد ملامح لقب "البوندسليغا".

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم "كلاسيكر" الدوري الألماني الأول في موسم 2025-2026، عندما يلتقي بايرن ميونخ غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، مساء اليوم السبت (7:30 مساءً بتوقيت القدس المحتلة)، في مواجهة تحمل طابعاً خاصاً، إذ تجمع بين اثنين من أبرز الهدافين في أوروبا: الإنكليزي هاري كين والغيني سيرهو غيراسي.

ويدخل كين اللقاء وهو في قمة عطائه، بعدما حقق انطلاقة تاريخية في الدوري الألماني، إذ سجل 11 هدفاً في أول ست مباريات فقط، وفشل في التسجيل خلال مباراة واحدة لا غير، وأمطر شباك كل من لايبزيغ وهوفنهايم بثلاثية "هاتريك"، بحسب إحصائيات موقع البوندسليغا، ليؤكد أنه ماكينة أهداف لا تهدأ. وسجل كين أيضاً أربعة أهداف في دوري أبطال أوروبا، بينها ثنائية في مرمى بطل كأس العالم للأندية، تشلسي الإنكليزي، إضافة إلى هدفين في كأس ألمانيا وهدف في كأس السوبر الألماني، ليصل مجموع أهدافه إلى أرقام مذهلة في كل المسابقات.

وبات قائد منتخب إنكلترا اللاعب الأسرع هذا القرن في الوصول إلى 100 هدف مع نادٍ، في الدوريات الخمسة الكبرى (104 مباريات فقط)، متفوقاً على البرتغالي كريستيانو رونالدو والنرويجي إيرلينغ هالاند، وأصبح أيضاً يملك المعدل الأفضل في تاريخ "البوندسليغا" (هدف كل 78 دقيقة).

وفي المقابل، يدخل غيراسي المواجهة بعزيمة كبيرة، رغم تفوق كين الإحصائي، فالمهاجم الغيني يحتل المركز الخامس في معدل الوقت لكل هدف (هدف كل 115 دقيقة)، وهو ما يعكس استمرارية تألقه، منذ انتقاله من رين الفرنسي إلى شتوتغارت عام 2022، ثم انضمامه إلى دورتموند. وفي الموسم الماضي، أنهى غيراسي دوري الأبطال بكونه أفضل هداف، وجاء ثانياً في ترتيب هدافي "البوندسليغا" خلف كين. وسجل هذا الموسم ستة أهداف، وصنع هدفين في ثماني مباريات، وساهم في بقاء دورتموند دون أي خسارة في جميع البطولات حتى الآن. وغالباً ما تأتي أهداف غيراسي في الأوقات الحاسمة، إذ افتتح التسجيل في أول ثلاث مباريات في الدوري، وفي فوز فريقه بكأس ألمانيا، لكن يُؤخذ عليه إهداره لبعض الفرص، بعدما سجل نصف الفرص المحققة فقط، مقارنة بكين الذي استثمر سبعاً من أصل ثماني فرص كبيرة.

ومن المفارقات أن غيراسي لم يسجل بعد، في أيٍّ من مبارياته الأربع أمام كين، لكنه سبق أن هزّ شباك بايرن ميونخ، خلال فترة لعبه مع شتوتغارت. أما كين، فيملك سجلاً مميزاً أمام كلٍّ من غيراسي ودورتموند، إذ سجل ثلاثة أهداف في أربع مواجهات مع المهاجم الغيني، وسبعة أهداف في ثماني مباريات ضد "أسود الفيستفاليا"، أكثر من أي فريق واجهه خارج إنكلترا. وتحمل مواجهة هذا الموسم أهمية خاصة، فدورتموند هو المنافس الأقرب لبايرن في الصراع على الصدارة، ومِن ثمّ قد تكون مواجهة كين وغيراسي، هي التي ترسم ملامح سباق لقب "البوندسليغا" مبكراً.