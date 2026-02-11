كلاب آلية ستُرافق الشرطة المكسيكية في كأس العالم 2026

- أعلنت بلدية غوادالوبي عن استخدام كلاب آلية لدعم الشرطة المكسيكية خلال كأس العالم 2026، بهدف تعزيز الأمن في حال حدوث اضطرابات أثناء البطولة. - صُممت هذه الكلاب الآلية لنقل صور مباشرة إلى جهات إنفاذ القانون قبل التدخل، وقد أظهرت قدرتها على استكشاف المباني والتعامل مع المواقف الخطرة، مما يعزز سلامة الضباط. - تم عرض أربعة كلاب آلية بتكلفة 2.5 مليون بيزو، وستُستخدم في ملعب مونتيري الذي سيستضيف أربع مباريات من البطولة المشتركة بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا.

كشف رئيس بلدية غوادالوبي عن تخصيص كلاب آلية ستُرافق الشرطة المكسيكية خلال بطولة كأس العالم القادمة. ويهدف هذا المشروع إلى دعم جهود إنفاذ القانون "في حال حدوث اضطرابات" أثناء المسابقة الدولية. وأعلنت السلطات في غوادالوبي، المدينة الواقعة شمال شرق البلاد، والتي تضم أحد ملاعب بطولة كأس العالم 2026، أن الكلاب الآلية ستساعد الشرطة المكسيكية خلال البطولة. وقد صُممت هذه الآلات رباعية الأرجل لنقل صور مباشرة إلى جهات إنفاذ القانون قبل التدخل، وفق ما نشره موقع أر.أم.سي الفرنسي.

« En cas de grabuge » : au Mexique, des chiens-robots vont aider la police pendant la Coupe du monde de football

وأظهر مقطع فيديو نشرته بلدية غوادالوبي إحدى هذه المركبات الرباعية وهي تصعد السلالم وتستكشف مبنى مهجوراً، بينما يتقدم ضباط الشرطة بحذر خلفها. ثم يكتشف الروبوت رجلاً مسلحاً ويأمره، عبر مكبر الصوت، بإلقاء سلاحه. وأوضح رئيس بلدية غوادالوبي، هيكتور غارسيا، التي تقع على حدود مدينة مونتيري الكبيرة، أن مُهمة هذه "الكلاب الآلية" هي "مساعدة الشرطة بالتدخل أولاً لحماية سلامة الضباط".

وعرضت البلدية أربعة من هذه "الكلاب الآلية" في مؤتمر صحافي، مقابل 2.5 مليون بيزو (120 ألف يورو). وأوضح هيكتور غارسيا أنه سيتم نشرها "في حال حدوث اضطرابات". ومن المقرر أن يستضيف ملعب المدينة، الذي أعيدت تسميته بملعب مونتيري خلال فترة كأس العالم، أربع مباريات من البطولة التي ستقام في المكسيك والولايات المتحدة وكندا في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز، وتُسيطر المخاوف على المنظمين من إمكانية حصول تجاوزات.