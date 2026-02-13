كلابو يقترب من الانفراد برقم قياسي تاريخي في الأولمبياد الشتوي

شهدت الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو - كورتينا 2026 العديد من الإنجازات الكبيرة والمهمة اليوم الجمعة، بعدما بات النرويجي يوهانيس كلابو الأكثر تتويجاً بالذهب في التاريخ مناصفة مع ثلاثة من مواطنيه بعد فوزه باللقب الثامن، وذلك خلال سباق عشرة كيلومترات في التزلج الريفي "كروس كانتري"، والثالث بالنسبة لابن الـ29 عاماً في هذه النسخة، إثر تألقه في السكيثلون والسبرينت الفردي.

وكان كلابو قد توج في وقت سابق بثلاث ذهبيات في أولمبياد بيونغ تشانغ عام 2018 في كوريا الجنوبية، ثم بكين 2022 في الصين بمناسبتين، ليُعادل إنجاز كلّ من ماريت بيورغن، وبيورن دايلي في تسعينيات القرن الماضي، وأولي إينار بيورندالن، لكن بمقدوره فضّ الشراكة والتربّع على العرش خلال الأيام المقبلة، إذ إن لديه ثلاث فرص للانفراد بالرقم القياسي.

وفي منافسات السبرينت 10 كيلومترات، حصد الفرنسي كوينتان فيون ماييه الميدالية الذهبية رافعاً رصيده إلى تتويجين في الألعاب الحالية، بعدما أحرز المعدن النفيس في سباق التتابع المختلط، ليصل إلى الميدالية الأولمبية السابعة، وهو الذي استفاد من غياب بطل بكين 2022 النرويجي يوهانيس تينيس بو الذي كان قد قرر الاعتزال في وقتٍ سابق، مع العلم أن الفضية ذهبت إلى النرويجي فيتله كريستيانسن والبرونزية إلى مواطنه ستورلا هولم لايغريد.

في الوقت عينه، حصدت الأسترالية جوزي باف ذهبية "السنوبورد كروس" في ألواح التزلج عند السيدات، بعدما تفوقت ابنة الـ23 عاماً على التشيكية إيفا أدامتشيكوفا والإيطالية ميكيلا مويولي، بينما توّج التشيكي ميتوداي يليك (19 عاماً) بسباق 10 آلاف متر في التزلج السريع، متفوقاً على البولندي فلاديمير سيميرونيي والهولندي يوريت بيرغسما.