كفاراتسخيليا يهزم أوليز وإيمري يعيد نجاحات حكيمي

- لعب خفيتشا كفاراتسخيليا دوراً حاسماً في تأهل باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد مساهمته في الفوز التاريخي على بايرن ميونخ، حيث صنع هدفاً سريعاً لعثمان ديمبيلي. - أصبح كفاراتسخيليا أول لاعب يصنع أهدافاً في سبع مباريات متتالية في دوري الأبطال، مما يثبت صحة قرار المدرب لويس إنريكي بالتعاقد معه من نابولي. - تألق الفرنسي وأين زائير إيمري في تعويض غياب أشرف حكيمي، حيث نجح في مراقبة لويس دياز، مما جعله جوكر المدرب إنريكي في الدفاع.

لعب النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (25 عاماً)، دوراً حاسماً في تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني توالياً، بعد تخطي عقبة بايرن ميونخ الألماني. وحسم التعادل (1ـ1) لقاء العودة بعد أيام من انتصار النادي الفرنسي في ميدانه بنتيجة (5ـ4) في لقاء تاريخي في سجل المسابقة. وسجل باريس سان جيرمان هدفاً سريعاً حمل توقيع نجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي، وذلك بعد عمل مميز من الجورجي، ونجح كفاراتسخيليا في عكس الهجوم ليمرر إلى صاحب الكرة الذهبية الذي سهّل مهمة فريقه بهدف مبكر.

كفاراتسخيليا يؤكد أرقامه

بصناعة هدف فريقه الوحيد، فإن كفاراتسخيليا ترك بصمته مجدداً في مباريات الفريق في أبطال أوروبا، ليصبح أول لاعب يصنع أهدافاً في سبع مباريات توالياً في المسابقة، حيث انطلقت السلسلة في لقاء العودة أمام موناكو ثم أمام تشلسي وليفربول وبايرن ميونخ (ذهابا وإياباً في هذه المباريات)، ليٌثبت أن إصرار المدرب لويس إنريكي على التعاقد معه قادماً من نابولي الإيطالي كان قراراً حاسماً. وقد حسم كفاراتسخيليا الحوار المباشر مع الفرنسي مايكل أوليز، لاعب بايرن الذي تميز في الموسم الحالي بصناعة الأهداف وكان التميز من قبل الجورجي.

إيمري يعوض حكيمي

ورغم صعوبة المهمة، كان الفرنسي وأين زائير إيمري (20 عاماً)، من بين نجوم المباراة لأنه كان في موقف صعب، فهو مطالب بتعويض المغربي أشرف حكيمي، أفضل مدافع أيمن في المواسم الأخيرة، ومراقبة الكولومبي لويس دياز، أفضل لاعبي بايرن وأخطرهم بعد تألقه ذهابا. ويعتبر إيمري جوكر المدرب لويس إنريكي. الذي يعتمد عليه على يمين الدفاع أو يساره حسب الغيابات وفي كل مرة ينجح في المهمة.