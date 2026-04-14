حصل نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (25 عاماً)، على منحة خاصة بعد المواجهة أمام ليفربول الإنكليزي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتألق اللاعب الجورجي في المباراة، بعد أن سجل هدفاً حاسماً منح فريقه أفضلية تبدو مريحة قبل مباراة الإياب (2ـ0). وقد قدم لاعب نادي نابولي سابقاً مستوىً جيداً في مواجهة "الريدز" وكان من بين نجوم اللقاء. ومنحه هذا الإنجاز مكافأة تسجيل هدف، ولكن لم يكن هذا كل شيء، فبحسب ما ذكرته صحيفة ليكيب الفرنسية، أمس الاثنين، ففي باريس سان جيرمان، يحصل اللاعب الذي يقدم التمريرة الحاسمة، قبل الأخيرة على مكافأة أيضاً.

وبعبارة أخرى، تمكن خفيتشا كفاراتسخيليا من خلال تمريرة ثنائية حاسمة مع البرتغالي جواو نيفيس أثمرت هدفه، من الحصول على مكافأة تسجيل الهدف ومكافأة التمريرة الحاسمة قبل الأخيرة، بما أنه مرر الكرة إلى نيفيس الذي أعاد إليه الكرة لاحقاً ليحرز الهدف الثاني في اللقاء.

ويهدف هذا القانون إلى تحفيز اللاعبين على اللعب الجماعي، ولا يُكرَّم الهداف أو صاحب "الأسيست" الحاسم، بل إن اللاعب الذي يُساهم في العمل الهجومي يحصل بدوره على تكريم من قبل إدارة النادي. وتُعتبر وضعية كفاراتسخيليا فريدة من نوعها، بما أنه حصل على منحة مضاعفة من هدف واحد سجله. والمدرب لويس إنريكي يعتمد عليه أساسياً، رغم كثرة الحلول الهجومية في الفريق.