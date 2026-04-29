- تألق خفيتشا كفاراتسخيليا ولويس دياز في مباراة مثيرة بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، حيث انتهت بفوز باريس (5-4) في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. - كفاراتسخيليا أبدع بتسجيله أهداف حاسمة، وأظهر مهارات هجومية ودفاعية مميزة، مما جعله من أفضل صفقات باريس سان جيرمان. - لويس دياز أظهر براعة هجومية، حيث حصل على ركلة جزاء وسجل هدفاً رائعاً، مما يفرض على باريس سان جيرمان الاستعداد جيداً لمراقبته في مباراة الإياب.

فرض لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (25 عاماً)، ونجم بايرن ميونخ الألماني، الكولومبي لويس دياز (29 عاماً)، حضوراً قوياً في المواجهة الرائعة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي حسمه النادي الفرنسي بنتيجة (5ـ4) بعد لقاء مثير شهد تسجيل تسعة أهداف. ورغم أنّ الصراع بين الثنائي: كفاراتسخيليا ودياز كان غير مباشر، بما أن كل واحد منهما يلعب بمركز مختلف على أرضية الميدان، إلا أنهما تبادلا التألق وكل لاعب منهما ساعد فريقه وشكل خطراً على كلا المرميين باستمرار.

ونجح اللاعب الجورجي في إعادة فريقه خلال المباراة، فبعد أن عدّل النتيجة سريعاً، منح باريس سان جيرمان التألق في الشوط الثاني، ورغم أنه لم يجد دعماً من البرتغالي نونو مينديز، الذي كان يعاني بدنياً بسبب إصابته السابقة، إلا أن لاعب نابولي الإيطالي سابقاً، كان نقطة مضيئة في هجوم فريقه، بفضل تحركاته المتواصلة، إذ سجل في كل مرة في توقيت مثالي، ليؤكد أنه من بين أفضل الصفقات، لا سيما أنه لم يهمل الشق الدفاعي، عندما ساعد فريقه في مراقبة الفرنسي مايكل أوليز.

كما برز الكولومبي لويز دياز منذ بداية المباراة، وظهر متحفزاً لصنع الخطر، فحصل على ركلة جزاء، وتسبب في معاقبة عددٍ من لاعبي باريس سان جيرمان، قبل أن يحرز هدفاً قد يكون الأفضل في المباراة، عندما تلاعب بقائد باريس سان جيرمان، البرازيلي ماركينيوس، قبل أن يهز الشباك في لقطة تختزل مستواه في المباراة. وهذا الهدف سيكون له انعكاس كبير على التعامل مع مباراة العودة، وسيتعين على النادي الفرنسي الاستعداد جيداً لمراقبة الكولومبي خلال مباراة الإياب، على ملعب أليانز أرينا في ميونخ، الأربعاء المقبل.