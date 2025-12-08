كسوة بعد تأهل المغرب: مواجهة السعودية تُجسّد قفزة الكرة العربية

قدّم المدرب المغربي مهدي كسوة قراءة فنية بعد فوز منتخب بلاده على نظيره السعودي بهدف من دون رد اليوم الاثنين، وهو الانتصار الذي منح "أسود الأطلس" بطاقة التأهل للدور ربع النهائي لكأس العرب "قطر 2025"، في صدارة المجموعة الثانية، فيما رافقهم "الأخضر" بالبطاقة الثانية.

وقال كسوة في حديثه لـ"العربي الجديد" بعد نهاية اللقاء: "شاهدنا مباراة من طراز رفيع، وهي مواجهة تجسد تماماً مستوى التطور الذي بلغته كرة القدم المغربية والسعودية خلال السنوات الأخيرة. كانت مباراة مكتملة الجوانب، سواء على مستوى التنظيم التكتيكي أو الانضباط العالي الذي أظهره اللاعبون داخل الملعب".

وأردف: "تميز اللقاء بأسلوب واضح من المدربين، وبجودة أفكار انعكست في الأداء الجماعي، إضافة إلى اللمسات الفردية التي ظهرت في العديد من اللقطات: القدرة على الاحتفاظ بالكرة، والمراوغات، صنع المساحات، واتخاذ القرارات السريعة تحت الضغط. ورغم أن النتيجة آلت لصالح المنتخب المغربي، فإن المواجهة تقدم نموذجاً إيجابياً عن المستوى الرفيع الذي بلغته المدرستان المغربية والسعودية". وواصل كسوة حديثه بالقول: "شخصياً، استمتعت كثيراً بالمباراة وبأسلوب اللعب، خصوصاً الروح الكبيرة التي أظهرها لاعبو المغرب. شاهدنا التزاماً دفاعياً واضحاً، كتلة منظمة تتحرك بانسجام، ثم انتقالاً سريعاً إلى الهجوم بمشاركة عدد كبير من اللاعبين. كما برزت الأدوار الدفاعية المزدوجة على مستوى الأطراف، إذ قدم زحزوح والبركاوي عملاً كبيراً في المساندة والرقابة إلى جانب الظهيرين".

وتابع: "هذه المباراة تختصر كل ما هو جميل في كرة القدم، وتقدم صورة حقيقية لمستوى كأس العرب، البطولة التي تجمع الشعوب والثقافات العربية في إطار تنافسي راقٍ. ومع هذا المستوى الفني المتصاعد، يمكن للمسابقة أن تكتسب بُعداً أكبر، وصورة أقوى في المستقبل". وختم حديثه بالقول: "مبروك للمنتخب المغربي على ثلاث نقاط ثمينة، فقد رأينا روحاً عالية لدى اللاعبين، والروح دائماً تسبق المهارة، لأنها تمنح العزيمة والإصرار، وتصنع لحمة جماعية تجعل الفريق يدافع ويهاجم كتلة واحدة، ويحافظ على توازن خطوطه. مباراة من هذا النوع تؤكد أن المنتخبين يقدمان كرة قدم ممتعة، وأن التاريخ الذي جمعهما لطالما أنجب نجوماً ومواجهات كبيرة. تحية للمنتخبين على الصورة المشرّفة التي قدماها".