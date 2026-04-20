كريم كوليبالي.. مدافع شاب يغري كبار أوروبا

- كريم كوليبالي، المدافع الشاب البالغ 18 عاماً، يجذب اهتمام كبار الأندية الأوروبية بفضل طوله البالغ 191 سم وسرعته الكبيرة، مما يجعله هدفاً بارزاً في سوق الانتقالات المقبلة. - تشلسي وباريس سان جيرمان يتنافسان بشدة على ضم كوليبالي، الذي يمتد عقده مع فيردر بريمن حتى 2029، وسط اهتمام من أندية أخرى مثل نيوكاسل يونايتد وأولمبيك مرسيليا. - بدأ كوليبالي مسيرته في هامبورغ وانتقل إلى فيردر بريمن عام 2024، حيث وقع أول عقد احترافي له في 2025 وشارك مع الفريق الأول، ويمثل الفئات السنية لمنتخب ألمانيا.

دخل المدافع الشاب كريم كوليبالي دائرة اهتمامات كبار الأندية الأوروبية، في ظل سعيها المتواصل لاستقطاب المواهب الصاعدة، حيث برز اسم اللاعب البالغ 18 عاماً (مواليد 2007) كأحد أبرز الأهداف في سوق الانتقالات المقبلة، وهو الذي يبلغ طوله 191 سنتيمتراً ويمتاز بسرعة كبيرة.

وبحسب ما أوردته صحيفة بيلد الألمانية، الأحد، فإن تشلسي يضع اللاعب على رأس أولوياته، في إطار استراتيجيته القائمة على الاستثمار في العناصر الشابة، إذ تستعد إدارة النادي اللندني لفتح باب المفاوضات من أجل التعاقد مع مدافع فيردر بريمن، الذي بدأ يلفت الأنظار مع خطواته الأولى في عالم الاحتراف.

ولا يقتصر الاهتمام على تشلسي، وفقاً للمصدر عينه، إذ يُراقب باريس سان جيرمان تطور اللاعب عن كثب، مما ينذر بمنافسة مباشرة بين الناديين على ضمّ هذه الموهبة الدفاعية، خاصة أنّ عقده الحالي يمتد حتى صيف عام 2029، في الوقت الذي دخلت أندية أخرى على خط المتابعة، أبرزها نيوكاسل يونايتد وأولمبيك مرسيليا، إلا أن المعطيات الحالية تشير إلى أن الصراع الأبرز سيكون بين "البلوز" والباريسي، في سباق مبكر لحسم واحدة من أبرز الصفقات المستقبلية في أوروبا.

ووُلد كوليبالي في أولدنبورغ بألمانيا، حيث بدأ مسيرته الكروية في نادي هامبورغ بارمبيك-أولينهورست للشباب، قبل أن ينتقل إلى هامبورغ عام 2018، وهناك لعب ست سنوات، ليحط رحاله في فيردر بريمن عام 2024، وقال عنه يومها مدير أكاديمية النادي بيورن شيرينبيك: "يتمتع كوليبالي بقوة بدنية هائلة، وسرعة فائقة، وقدرة على اللعب في قلب الدفاع وخط الوسط الدفاعي".

وبدأ كوليبالي التدرب مع الفريق الأول مع نهاية موسم 2024-2025، وفي يوليو 2025، وقّع أول عقد احترافي له مع فيردر بريمن، وشارك لأول مرة مع الفريق في أغسطس من السنة عينها، كبديل في مباراة خسرها الفريق بنتيجة 1-4 أمام آينتراخت فرانكفورت، مع العلم أنّه مثّل الفئات السنية لمنتخب ألمانيا على المستوى الدولي رغم أنّه قادرٌ على تمثيل منتخب ساحل العاج أيضاً مستقبلاً.