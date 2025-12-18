- عبد الكريم ميري "كريمو" يؤكد أن المنتخب المغربي مرشح قوي للفوز بكأس أمم أفريقيا 2025، بفضل جيل مميز من اللاعبين المحترفين ومدرب كفؤ، مع دعم اتحاد كروي محترف. - يشير كريمو إلى أن اللعب على أرض المغرب سيمنح المنتخب دفعة قوية، حيث أن الجماهير المغربية معروفة بشغفها ودعمها الكبير للمنتخب في جميع البطولات. - رغم التفاؤل، يحذر كريمو من صعوبة المنافسة مع منتخبات قوية مثل السنغال ومصر ونيجيريا، التي تمتلك خبرة كبيرة في البطولات القارية.

أكد النجم المغربي السابق عبد الكريم ميري، المعروف بلقب "كريمو" (70 سنة)، أن المنتخب المغربي يُعد أبرز المرشحين للتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2025، المقرر تنظيمها في المغرب، مشيراً إلى أن جميع الظروف متوفرة ليتوج "أسود الأطلس" باللقب القاري الغائب عن خزائن الكرة المغربية منذ عام 1976.

وصرّح كريمو لـ "العربي الجديد" بأن المنتخب المغربي يملك جميع المقومات التي تؤهله إلى اعتلاء منصة التتويج، وقال: "المنتخب المغربي يتوفر على جيل رائع من اللاعبين المحترفين في كبريات الدوريات الأوروبية، إضافة إلى مدرب كفؤ واتحاد كروي يشتغل باحترافية كبيرة، ما يجعل الفريق في وضع جيد لتحقيق إنجاز تاريخي جديد".

وأضاف النجم السابق أن عامل الأرض والجمهور سيكون له تأثير إيجابي كبير، مشدداً على أن الجماهير المغربية أثبتت على مر السنوات عشقها الكبير للمنتخب من خلال تنقلها الدائم خلفه في مختلف البطولات، سواء داخل القارة الأفريقية أو خارجها، مضيفاً: "إذا كان الجمهور المغربي يقطع آلاف الكيلومترات لمساندة منتخبه، فكيف سيكون الحال وهو يلعب على أرضه؟ لا شك أن الحماس سيكون مضاعفاً، وسيشكل دافعاً قوياً للاعبين".

ورغم تفاؤله الكبير، لم يُخفِ كريمو صعوبة المهمة، مؤكداً أن المنافسة ستكون قوية أمام منتخبات تمتلك خبرة كبيرة مثل السنغال ومصر ونيجيريا، وهي منتخبات اعتادت الوصول إلى الأدوار النهائية وتشكل دائماً تهديداً حقيقياً لأي فريق يطمح إلى اللقب. ويُعد عبد الكريم ميري "كريمو" أحد أبرز نجوم الكرة المغربية في سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته. وُلد في الدار البيضاء سنة 1955، وبدأ مسيرته الاحترافية في فرنسا مع نادي باستيا سنة 1974، قبل أن ينتقل إلى عدة أندية فرنسية أبرزها ليل وتولوز ولوهافر وستراسبورغ وباستيا وغيرها.

وهو الذي دافع عن قميص المنتخب المغربي لأكثر من عشر سنوات، وشارك معه في أكبر التظاهرات الدولية، أبرزها كأس العالم 1986 بالمكسيك، حيث سجل الهدف الثالث الشهير في مرمى البرتغال، ليقود المغرب إلى إنجاز تاريخي بالتأهل إلى الدور الثاني وكان أول منتخب أفريقي وعربي يحقق ذلك. كما شارك كريمو في كأس أمم أفريقيا 1986 بمصر و1988 بالمغرب، وسجل خلالهما ثلاثة أهداف، قبل أن يعتزل اللعب دولياً سنة 1988 بعد مسيرة حافلة خاض خلالها نحو 80 مباراة دولية وسجل خمسة أهداف، تاركاً بصمة خالدة في تاريخ الكرة المغربية.