كريستيانو ونجله يسجلان في يوم واحد.. سحر رونالدو وعائلته لا يتوقف

عاشت الجماهير الرياضية حدثاً لا يُمكن نسيانه أبداً، بعدما نجح قائد نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو (40 عاماً) ونجله كريستيانو جونيور في تسجيل الأهداف ضد المنافسين اليوم السبت، إذ نجح الأول في هز شباك الفيحاء، فيما استطاع الثاني إحراز هدف مع منتخب البرتغال تحت 17 عاماً.

وساهم رونالدو في إنقاذ ناديه النصر من تجرع مرارة الهزيمة الأولى في منافسات الدوري السعودي لكرة القدم، بعدما نجح في تسجيل هدف التعادل ضد الفيحاء في الدقيقة الـ37 من عمر الشوط الأول، ثم أضاف الهدف الثاني في الوقت البدل من الضائع في الشوط الثاني، ليهدي "صاروخ ماديرا" فريقه ثلاث نقاط ثمينة للغاية، جعلت "العالمي" يواصل التربع على عرش صدارة المسابقة المحلية برصيد 21 نقطة.

كما واصل رونالدو هوايته في هز شباكه منافسيه، سواء مع ناديه النصر أو منتخب البرتغال، وأصبح لديه 952 هدفاً في مسيرته الاحترافية، وبات هدفه بالوصول إلى الهدف رقم 1000 قريباً في الموسم الحالي، ما يعني أنّ قائد "العالمي" سيسجل رقماً قياسياً في تاريخ كرة القدم، ويفتح باب التحدي أمام المواهب الشابة، وتحديداً نجله كريستيانو جونيور، من أجل كسر ما قام به والده.

وأما كريستيانو جونيور، فاستطاع تسجيل أول هدف في مسيرته الدولية مع منتخب البرتغال تحت 17 عاماً، الذي انتصر على منافسه الويلزي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحادات المقامة حالياً في مدينة أنطاليا التركية، ليهدي رونالدو الصغير بلاده ثلاث نقاط ثمينة، ويحتفل بطريقته الخاصة للتعبير عن فرحه بهز الشباك، ويضع الخطوة الأولى في الرحلة الطويلة التي تنتظره.

وتلقى كريستيانو جونيور تمريرة متقنة من زميله كارلوس موينتا، سدّدها أرضية بدقة سكنت الزاوية اليمنى لحارس ويلز، مانحاً بلاده هدف التقدم، قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول، لكن نجل أسطورة البرتغال لم يكمل اللقاء، بعدما خرج في الدقيقة الـ62 من عمر الشوط الثاني، حتى يدخل زميله رافاييل كابرال، الذي أضاف الهدفين الثاني والثالث لصالح منتخب البرتغال تحت 17 عاماً.