كريستيانو ونجله يسجلان في يوم واحد.. سحر رونالدو وعائلته لا يتوقف

كرة عالمية
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
01 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 22:30 (توقيت القدس)
يريد كريستيانو جونيور السير على خطى والده (العربي الجديد/Getty)
يريد كريستيانو جونيور السير على خطى والده (العربي الجديد/Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- قاد كريستيانو رونالدو نادي النصر للفوز على الفيحاء بتسجيله هدفين، مما حافظ على صدارة الفريق في الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، بينما يقترب من تحقيق هدفه الشخصي بالوصول إلى 1000 هدف في مسيرته الاحترافية.

- سجل كريستيانو جونيور أول هدف دولي له مع منتخب البرتغال تحت 17 عاماً ضد ويلز، مما ساهم في فوز فريقه بثلاثة أهداف نظيفة في بطولة كأس الاتحادات في أنطاليا التركية.

- يواصل رونالدو الأب والابن تحقيق الإنجازات، حيث يفتحان باب التحدي أمام المواهب الشابة، مع تطلع جونيور لمواصلة مسيرة والده الناجحة.

عاشت الجماهير الرياضية حدثاً لا يُمكن نسيانه أبداً، بعدما نجح قائد نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو (40 عاماً) ونجله كريستيانو جونيور في تسجيل الأهداف ضد المنافسين اليوم السبت، إذ نجح الأول في هز شباك الفيحاء، فيما استطاع الثاني إحراز هدف مع منتخب البرتغال تحت 17 عاماً.

وساهم رونالدو في إنقاذ ناديه النصر من تجرع مرارة الهزيمة الأولى في منافسات الدوري السعودي لكرة القدم، بعدما نجح في تسجيل هدف التعادل ضد الفيحاء في الدقيقة الـ37 من عمر الشوط الأول، ثم أضاف الهدف الثاني في الوقت البدل من الضائع في الشوط الثاني، ليهدي "صاروخ ماديرا" فريقه ثلاث نقاط ثمينة للغاية، جعلت "العالمي" يواصل التربع على عرش صدارة المسابقة المحلية برصيد 21 نقطة.

كما واصل رونالدو هوايته في هز شباكه منافسيه، سواء مع ناديه النصر أو منتخب البرتغال، وأصبح لديه 952 هدفاً في مسيرته الاحترافية، وبات هدفه بالوصول إلى الهدف رقم 1000 قريباً في الموسم الحالي، ما يعني أنّ قائد "العالمي" سيسجل رقماً قياسياً في تاريخ كرة القدم، ويفتح باب التحدي أمام المواهب الشابة، وتحديداً نجله كريستيانو جونيور، من أجل كسر ما قام به والده.

رونالدو يحتفل بهدفه أمام الحزم ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية جدة 25/10/2025 (رويترز)
كرة عربية
التحديثات الحية

رونالدو يسطر التاريخ بالهدف الـ950 ويقود النصر لمواصلة رحلة اللقب

وأما كريستيانو جونيور، فاستطاع تسجيل أول هدف في مسيرته الدولية مع منتخب البرتغال تحت 17 عاماً، الذي انتصر على منافسه الويلزي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحادات المقامة حالياً في مدينة أنطاليا التركية، ليهدي رونالدو الصغير بلاده ثلاث نقاط ثمينة، ويحتفل بطريقته الخاصة للتعبير عن فرحه بهز الشباك، ويضع الخطوة الأولى في الرحلة الطويلة التي تنتظره.

وتلقى كريستيانو جونيور تمريرة متقنة من زميله كارلوس موينتا، سدّدها أرضية بدقة سكنت الزاوية اليمنى لحارس ويلز، مانحاً بلاده هدف التقدم، قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول، لكن نجل أسطورة البرتغال لم يكمل اللقاء، بعدما خرج في الدقيقة الـ62 من عمر الشوط الثاني، حتى يدخل زميله رافاييل كابرال، الذي أضاف الهدفين الثاني والثالث لصالح منتخب البرتغال تحت 17 عاماً.

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
فليك مع لامين يامال خلال مباراة لبرشلونة في الأبطال، 21 أكتوبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

فليك يدافع عن لامين يامال: مهمتي حمايته دائماً

النفاتي واثق من نجاح منتخب تونس (العربي الجديد/فيسبوك/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

النفاتي مدرب منتخب تونس: سنسعد الجماهير وسنكون مثل منتخب إيطاليا

تشيريوت (يمين) بعد ماراثون بوينس آيرس، 21 سبتمبر/أيلول (لويس روبايو/فرانس برس)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

عدّاء كيني يعترف بتعاطي المنشطات ويتلقى عقوبة الإيقاف