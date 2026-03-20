كريستيانو رونالدو يُهنئ المسلمين بعيد الفطر برسالة خاصة

- كريستيانو رونالدو يهنئ العالم العربي والمسلمين بعيد الفطر عبر حسابه في موقع "إكس"، مرتديًا ثيابًا سعودية تقليدية، مما يعكس ارتباطه بالسعودية وشعبها خلال فترة احترافه مع نادي النصر. - منذ انضمامه لنادي النصر السعودي، أصبح رونالدو جزءًا من المجتمع السعودي، مشاركًا في تقاليدهم واحتفالاتهم، بما في ذلك الأعياد الإسلامية مثل عيد الفطر وعيد الأضحى. - رونالدو يُعتبر من أبرز الهدافين في الدوري السعودي، حيث سجل 95 هدفًا في 99 مباراة، مما يعزز مكانته كلاعب مؤثر في نادي النصر.

هنأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (41 سنة)، العالم العربي والمسلمين بحلول عيد الفطر السعيد، اليوم الجمعة، في رسالة خاصة عبر حسابه في موقع إكس، لينضم إلى مجموعة الأندية الأوروبية التي سبق أن هنأت بحلول العيد أمس الخميس، كما تفعل كل عام.

وكتب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (41 سنة)، في رسالته عبر موقع "إكس" قائلاً: "عيد مبارك للجميع، أتمنى أن يحظوا بيوم مُميز مع العائلة والمحبين، متمنياً لكم السلام والسعادة"، وأرفق البرتغالي رسالة التهنئة بصورة شخصية له وهو يرتدي ثياباً خاصة بالتراث السعودي، وهو اللاعب المحترف مع نادي النصر في بطولة الدوري السعودي لكرة القدم منذ سنوات.

وتأتي تهنئة رونالدو بعيد الفطر في ظل عيشه في السعودية منذ سنوات بسبب احترافه مع نادي النصر السعودي، وهو واحد من أبرز اللاعبين هناك، وبسبب حبه للسعودية وشعبها خلال فترة احترافه، بات يُشاركهم بعض تقاليدهم وعادتهم، ومنها التهنئة بحلول أعياد المسلمين دائماً مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، وكذلك شهر رمضان المبارك وغيرها من الأعياد الخاصة بالمسلمين.

ويُعد رونالدو من أبرز الهدافين في ملاعب كرة القدم السعودية مع نادي النصر، إذ خاض في موسم 2025-2026 الحالي 26 مباراة سجل فيها 22 هدفاً وصنع أربعة أهداف، ومنذ وصوله إلى النادي السعودي خاض حتى الآن 99 مباراة في بطولة الدوري السعودي، سجل فيها 95 هدفاً وصنع 18 هدفاً، كما خاض ثماني مباريات في دوري أبطال آسيا للنخبة وثماني مباريات في دوري أبطال آسيا 2، ولعب ست مباريات في بطولة السوبر السعودي.