- أعلن المدرب روبرتو مارتينيز قائمة منتخب البرتغال لكأس العالم 2026، معتمداً على القائد كريستيانو رونالدو الذي يستعد لخوض المونديال السادس في مسيرته، مما يعكس استمراريته كلاعب بارز رغم اقترابه من عامه الثاني والأربعين. - حافظ المنتخب البرتغالي على عموده الفقري مع إضافة أسماء شابة، ويستعد لمواجهة كولومبيا وأوزبكستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية في المجموعة الحادية عشرة، مع خوض مباراتين وديتين ضد تشيلي ونيجيريا. - أكد مارتينيز أن رونالدو لا يُعامل معاملة استثنائية، مشيداً بروحه التنافسية وقدرته على قيادة الفريق، رغم عدم وضع البرتغال كمرشح أول للتتويج بالبطولة.

أعلن المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، اليوم الثلاثاء، قائمة منتخب البرتغال المشاركة في كأس العالم 2026، التي تنطلق يوم 11 يونيو/ حزيران المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، واضعاً ثقته مجدداً بالقائد كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، الذي يستعد لخوض المونديال السادس في مسيرته، في إنجاز تاريخي يعكس استمرارية أحد أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة رغم اقترابه من عامه الثاني والأربعين.

وشهدت القائمة غياب المفاجآت الكبرى، مع حفاظ المنتخب البرتغالي على عموده الفقري الذي خاض السنوات الأخيرة، إلى جانب مجموعة من الأسماء الشابة التي يعول عليها مارتينيز لمواصلة المنافسة على الألقاب بعد التتويج بدوري الأمم الأوروبية أخيراً، في ظل السعي لحصد اللقب الأول، بعد سنوات من المحاولات، بلغ فيها الفريق نصف النهائي أكثر من مرة.

ويعود رونالدو إلى صفوف "برازيل أوروبا" بعدما غاب عن مباراتي المكسيك والولايات المتحدة في شهر مارس/آذار الماضي بسبب الإصابة مع ناديه النصر السعودي، قبل أن يستعيد جاهزيته في الأسابيع الأخيرة، ليدخل البطولة العالمية الأخيرة في مسيرته بحسب ما أكده سابقاً.

وأكد مارتينيز أن رونالدو لا يُعامل معاملة استثنائية رغم مكانته التاريخية، مشدداً على أن قائد المنتخب البرتغالي لا يزال يمتلك الروح التنافسية والقدرة على قيادة المجموعة داخل الملعب وخارجه، وهو الذي يملك سجلاً لافتاً في كأس العالم، إذ نجح في هزّ الشباك خلال جميع النسخ الخمس التي شارك فيها منذ 2006 في ألمانيا، بإجمالي ثمانية أهداف خلال 22 مباراة، أبرزها ثلاثيته الشهيرة في مرمى إسبانيا بمونديال 2018.

ويدخل المنتخب البرتغالي البطولة ضمن المجموعة الحادية عشرة إلى جانب منتخبات كولومبيا وأوزبكستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، في مجموعة تبدو نظرياً في متناول رفاق برونو فرنانديز وبرناردو سيلفا ورافايل لياو. ورغم امتلاك البرتغال جيلاً يضمّ العديد من النجوم في مختلف الخطوط، رفض مارتينيز وضع فريقه في خانة المرشح الأول للتتويج، معتبراً أن الأفضلية تبقى للمنتخبات التي سبق لها الفوز بكأس العالم.

ويخوض المنتخب البرتغالي مباراتين وديتين قبل السفر إلى الولايات المتحدة، إذ يواجه تشيلي في السادس من يونيو/حزيران قرب لشبونة، ثم يلتقي نيجيريا في العاشر من الشهر ذاته في مدينة ليريا.

