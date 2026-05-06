كريستيانو جونيور يرفض اللعب مع والده ويتمسك بالحلم الأوروبي

- كريستيانو رونالدو جونيور، البالغ من العمر 15 عامًا، يفكر في رفض اللعب مع والده في نادي النصر السعودي، مفضلاً تجربة احترافية في أوروبا لتحقيق حلمه كلاعب محترف. - أندية كبرى مثل ريال مدريد وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان تسعى لضم رونالدو جونيور، الذي سبق له اللعب في أكاديميات يوفنتوس ومانشستر يونايتد. - على الصعيد الدولي، مثّل البرتغال تحت 15 و17 عامًا، وحقق نجاحات تهديفية بارزة، مما يجعل عائلته تتعامل بحذر مع مستقبله المهني.

يفكّر كريستيانو رونالدو جونيور بجدّية، في رفض فرصة اللعب إلى جانب والده ضمن الفريق الأول لنادي النصر السعودي، مفضّلاً خوض تجربة احترافية مبكرة في أوروبا، إيماناً منه بأن الاحتكاك بالأكاديميات النخبوية خطوة أساسية لتحقيق حلمه بأن يصبح لاعباً محترفاً.

ويبلغ رونالدو جونيور من العمر 15 عاماً، ويلعب حالياً في فرق الفئات العمرية بنادي النصر السعودي، وهو النادي نفسه الذي يدافع عن ألوانه والده كريستيانو رونالدو. ورغم أن الموهبة الشاب مرشّح للظهور مع الفريق الأول الموسم المقبل، إلا أن طموحه يتجه نحو أكبر المسارح الأوروبية.

ووفق تقرير صحيفة ذا صن البريطانية، اليوم الأربعاء، تعمل عدة أندية كبيرة على ضم اللاعب الشاب، في مقدمتها ريال مدريد وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، إلى جانب اهتمام من بوروسيا دورتموند ونادي سبورتينغ لشبونة، الذي تدرّج فيه والده في بداياته. وسبق لرونالدو جونيور أن نشأ في بيئات كروية رفيعة، إذ لعب في أكاديميات يوفنتوس ومانشستر يونايتد، خلال فترات احتراف والده هناك، كما تدرّب في مارس/أذار الماضي مع فريق تحت 16 عاماً في ريال مدريد، بالتزامن مع حضور والده في إسبانيا للعلاج.

وعلى الصعيد الدولي، مثّل اللاعب منتخب البرتغال للفئات السنية تحت 15 وتحت 17 عاماً، وتُوّج مع الأخيرة بلقب كأس العالم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وأثبت موهبة تهديفية لافتة، بعدما سجل 58 هدفاً في 23 مباراة مع فريق يوفنتوس تحت 9 أعوام، و56 هدفاً في 27 مباراة مع النصر تحت 15 عاماً. وتحرص عائلة رونالدو على التعامل بحذر مع الخطوة المقبلة، في ظل المخاوف من ضغط الإعلام والمقارنات المستمرة مع مسيرة والده الأسطورية، خصوصاً إذا عاد إلى إنكلترا أو مدريد.