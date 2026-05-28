كريستال بالاس يُتوج بطلاً لدوري المؤتمر الأوروبي في إنجازٍ تاريخي

- تُوج نادي كريستال بالاس بلقب دوري المؤتمر الأوروبي لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على رايو فاييكانو بهدف نظيف في ملعب ريد بول أرينا، ليؤكد مكانته كأحد أفضل أندية البطولة هذا الموسم. - شهد الشوط الأول حذرًا كبيرًا من الفريقين مع أفضلية طفيفة لكريستال بالاس، بينما سجل ماتيتا هدف الفوز في الدقيقة 51 بعد تسديدة قوية ارتدت من حارس رايو. - اندفع كريستال بالاس للهجوم بعد الهدف، بينما عجز رايو عن مجاراة قوة الفريق الإنجليزي، ليحقق المدرب أوليفر غلاسنر أول لقب أوروبي في مسيرته.

تُوج نادي كريستال بالاس الإنكليزي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على نادي رايو فاييكانو الإسباني بهدف نظيف، في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب ريد بول أرينا في مدينة لايبزيغ الألمانية، ليُثبت مجدداً أنه كان واحداً من أفضل أندية البطولة الأوروبية هذا الموسم.

لم يشهد الشوط الأول من المواجهة الكثير من الفرص الحقيقية لهز الشباك، إذ اقتصرت المحاولات الهجومية من الفريقين على مناوشات وصلت إلى حدود منطقة الجزاء من دون خلق خطورة على المرمى، مع أفضلية طفيفة لفريق كريستال بالاس الذي كان الأفضل على الكرة والأكثر وصولاً إلى منطقة جزاء فريق رايو فاييكانو، وكل ما كان ينقص الفريقين هي اللمسة الأخيرة أمام المرمى.

وسيطر الحذر بنسبة كبيرة على مستوى الناديين في أول 45 دقيقة، وهو ما ظهر واضحاً من خلال الخطورة الخجولة على المرمى، وكذلك عدم الضغط الشرس والعالي من اللاعبين لعدم ترك مساحات كبيرة يستغلها النادي المنافس للانطلاق في هجمات خطيرة، لينتهي الشوط الأول من نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني من المواجهة دخل كريستال بالاس أكثر عزماً من أجل تسجيل الهدف الأول، وفعلاً نال ما أراده بعد ست دقائق فقط من انطلاق الشوط الثاني، وذلك إثر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس رايو فاييكانو، ثم ارتدت لماتيتا الذي سجل الهدف الأول للنادي الإنكليزي في الدقيقة 51 من المواجهة، لتأخذ المباراة منعطفاً كبيراً في آخر 45 دقيقة.

بعد تسجيل الهدف اندفع كريستال بالاس أكثر نحو الهجوم وصنع أكثر من فرصة مُحققة لتسجيل الهدف الثاني، ولكن كل الفرص ضاعت، تارةً بسبب الدفاع القوي لرايو، وتارةً بسبب تصدي حارس المرمى وإنقاذ القائم في مرتين، في وقت لم تظهر أي ردة فعل للنادي الإسباني، إذ بدا عاجزاً عن مجاراة قوة كريستال بالاس على أرض الملعب، خصوصاً بعد خلق النادي الإنكليزي لكماشة دفاعية لحماية المرمى.

وحسم كريستال بالاس في النهاية التتويج رسمياً بحفاظه على الهدف الحاسم الذي سجله ماتيتا، وهو المهاجم الذي يُعد من أبرز المهاجمين في الدوري الإنكليزي والهداف الأول للنادي الإنكليزي في السنوات الأخيرة، ليرفع المدرب، أوليفر غلاسنر، أول لقب أوروبي في مسيرته التدريبية مع نادي كريستال بالاس.