كريستال بالاس يواجه رايو فاليكانو في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

- تترقب جماهير الرياضة المواجهة النهائية لدوري المؤتمر الأوروبي بين كريستال بالاس ورايو فاليكانو في ملعب ريد بول أرينا، حيث يسعى الفريقان لتحقيق أول لقب قاري في تاريخهما. - يمتلك كريستال بالاس الأفضلية بفضل تسجيله 25 هدفاً في البطولة، ويعتمد على نجمه إسماعيلا سار الذي أحرز 9 أهداف، بينما يعتمد رايو فاليكانو على خبرة ألكسندر أليماو. - يسعى كريستال بالاس لإهداء مدربه أوليفر غلاسنر اللقب في آخر مباراة له مع الفريق، بعد نجاحه السابق مع آينتراخت فرانكفورت.

تترقب جماهير الرياضة، اليوم الأربعاء، انطلاق المواجهة النهائية لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، التي ستجمع بين ناديي كريستال بالاس الإنكليزي ورايو فاليكانو الإسباني على ملعب ريد بول أرينا في مدينة لايبزيغ الألمانية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس المحتلة.

واستطاع كلّ من كريستال بالاس ورايو فاليكانو الوصول إلى أول نهائي كبير في المسابقات القارية بتاريخهما، لكن الفريق الإنكليزي يمتلك الأفضلية خلال رحلته في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، بعدما استطاع نجومه تسجيل 25 هدفاً في شباك منافسيه، بالإضافة إلى خوضهم مواجهتين إضافيتين خلال الملحق الإقصائي.

ويتسلح نادي كريستال بالاس الإنكليزي بنجمه السنغالي إسماعيلا سار، الذي استطاع إحراز تسعة أهداف في شباك منافسيه خلال رحلته ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، فيما يعتمد رايو فاليكانو على خبرة البرازيلي ألكسندر أليماو، الذي تمكن من تسجيل أربعة أهداف خلال خوضه المواجهات في المسابقة القارية، ما يعني أن الصراع سيكون محتدماً بين اللاعبين في المواجهة النهائية.

ولم يسبق لكريستال بالاس ورايو فاليكانو أن التقيا قبل هذه المواجهة، لكن بعض لاعبي الفريقين على تواصل، حيث تدرب الروماني أندريه راتيو لاعب رايو فاليكانو والإسباني يريمي بينو موهبة كريستال بالاس معاً في أكاديمية فياريال، بينما كان المغربيان، إلياس أخوماش لاعب رايو فاليكانو، وشادي رياض لاعب كريستال بالاس، زميلين في فرق الشباب بنادي برشلونة الإسباني. ثم لعب أخوماش وبينو معاً في الفريق الأول لـ"الغواصات الصفراء"، بين عامي 2023 و2025، وفق ما ذكره الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

كذلك لعب السنغالي نوبل ميندي، نجم نادي رايو فاليكانو، مع شادي رياض لاعب كريستال بالاس في ريال بيتيس الإسباني أخيراً، وتحديداً في موسم 2023-2024، بينما لعب الإسباني إيفان باليو، لاعب الفريق الإسباني، في ميتز إلى جانب إسماعيلا سار، مهاجم كريستال بالاس، في موسم 2016-2017. ولا شك أن الإسباني داني كارديناس لينديز، حارس مرمى رايو، يعرف الكولومبي جيفرسون ليرما، لاعب كريستال بالاس، جيداً؛ فقد كان كارديناس ضمن الفريق الرديف لفريق ليفانتي، بينما كان ليرما ضمن الفريق الأول بين عامي 2015 و2018.

ويأمل نجوم نادي كريستال بالاس إهداء مدربهم النمساوي أوليفر غلاسنر لقب بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، لأنه سيشرف على الجهاز الفني للمرة الأخيرة قبل رحيله عن النادي الإنكليزي، وبخاصة أنه يمتلك خبرة في المواعيد الكبرى، بعدما قاد فريقه السابق آينتراخت فرانكفورت إلى الفوز بلقب الدوري الأوروبي في موسم 2021-2022.