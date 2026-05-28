- تاريخ عريق ونجاحات متواصلة: تأسس نادي كريستال بالاس عام 1863 وشارك في أول بطولة لكأس الاتحاد الإنجليزي، وحقق نجاحات ملحوظة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث نافس أرسنال وليفربول في موسم 1990-1991 واحتل المركز الثالث. - تحديات مالية وتعافٍ ملحوظ: عانى النادي من مشاكل مالية أدت إلى إفلاسه مرتين، لكنه تعافى وحقق رقماً قياسياً بالبقاء في الدوري الممتاز منذ 2013، وبلغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين. - إنجازات حديثة ومنافسات قوية: فاز كريستال بالاس بلقب دوري المؤتمر الأوروبي لأول مرة، ويتميز بمنافسات شرسة مع برايتون، ميلوول، وتشارلتون أثليتيك.

حصد نادي كريستال بالاس لقب دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم للمرة الأولى في مسيرته، بعد فوزه اليوم الخميس على نظيره رايو فاييكانو الإسباني بهدفٍ من دون مقابل سجله اللاعب الفرنسي جون فيليب ماتيتا في مدينة لايبزيغ الألمانية.

تأسس نادي كريستال بالاس في عام 1863 ببداية الأمر كفريقٍ للهواة، وشارك في أول بطولة لكأس الاتحاد الإنكليزي في موسم 1871-1872 ووصل إلى نصف النهائي، لكنه اختفى من السجلات الرسمية لاحقاً في ديسمبر/كانون الأول 1875، ولاحقاً ظهر النادي رسمياً للنور على مستوى المحترفين في سبتمبر/ أيلول 1905، أي قبل 120 عاماً تقريباً.

وأمضى كريستال بالاس سنواته الأولى كنادٍ محترف يلعب في دوري الجنوب، قبل أن يُنتخب للانضمام إلى دوري كرة القدم عام 1920، وتنافس بشكل رئيسي في الدرجتين الأولى والثانية من كرة القدم الإنكليزية خلال تاريخه في الدوري بعد ستينيات القرن الماضي، ومنذ عام 1964، لم يهبط النادي إلى ما دون الدرجة الثانية إلا مرة واحدة، لثلاثة مواسم فقط بين عامي 1974 و1977، خلال أواخر ثمانينيات وكذلك تسعينيات القرن الماضي، عاش النادي فترة ناجحة كأحد أندية الدرجة الأولى، وبالفعل بعد وصوله إلى نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي عام 1990، نافس بالاس أرسنال وليفربول على لقب الدوري الممتاز في موسم 1990-1991، ليُنهي الموسم في المركز الثالث، وهو أفضل مركز له في المسابقة، لكنه لم يتأهل لكأس الاتحاد الأوروبي بسبب محدودية المقاعد المتاحة لأندية الدرجة الأولى الإنكليزية بعد كارثة ملعب هيسل، وهو الذي كان من الأعضاء المؤسسين للـ"بريمييرليغ" في موسم 1992-1993.

كرة عالمية ماتيتا وقصة الصعود المذهلة قبل المونديال.. صانع إنجاز دوري المؤتمر

مع ذلك، سرعان ما عانى النادي من تراجع حاد في مستواه بعد هبوطه من الدوري الممتاز عام 1998، ويعود ذلك إلى مشاكل مالية أدت إلى إفلاس النادي مرتين، عامي 1999 و2010، لكنه تعافى تدريجياً، ومنذ عودته إلى الدوري الممتاز عام 2013، حقق بالاس رقماً قياسياً جديداً بالبقاء بين الكبار للموسم الرابع عشر على التوالي حتى موسم 2026-2027، بالإضافة إلى بلوغه نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي مرتين عامي 2016 و2025، حيث تُوّج في النهائي الأخير ليحرز أول لقب كبير في تاريخه، وواصل النادي هذا النجاح بفوزه بلقب درع الاتحاد الإنكليزي للمرة الأولى في العام نفسه، ثم دوري المؤتمر الليلة الخميس.

وكانت ألوان قميص النادي عنابية وزرقاء حتى عام 1973، حين تم تغييرها إلى الخطوط العمودية الحمراء والزرقاء التي يرتديها الفريق اليوم، ويتمتع بالاس بمنافسة شرسة وطويلة الأمد مع برايتون وهوف ألبيون، بدأت في سبعينيات القرن الماضي لأسباب تنافسية، كما هناك منافسة قوية أخرى مع ناديي ميلوول وتشارلتون أثليتيك المجاورين، واللذين ينافسانه في مباريات ديربي جنوب لندن.