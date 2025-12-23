كروكس قصة "شاكيل أونيل" السلة النسوية... نجمة تعيد كتابة الأرقام

- أودي كروكس، لاعبة كرة السلة البالغة من العمر 21 عاماً، تواصل تألقها في دوري الجامعات للسيدات، حيث سجلت أكثر من 40 نقطة للمرة الثالثة هذا الموسم، مما ساهم في فوز فريقها آيوا ستيت. - بفضل طولها البالغ 1.91 متر، تميزت كروكس بأداء هجومي قوي، حيث أحرزت 148 نقطة في آخر أربع مباريات، مما يعكس ثبات مستواها التصاعدي وقدرتها على إنهاء الهجمات بدقة. - تتصدر كروكس قائمة الهدافات بمعدل يقارب 29 نقطة في المباراة، مما يجعلها مرشحة لقيادة فريقها إلى أدوار متقدمة وترسيخ مكانتها كلاعبة مؤثرة.

تواصل أودي كروكس (21 عاماً)، صناعة الحدث في كرة السلة الأميركية، بعدما نجحت وللمرة الثالثة هذا الموسم، في تسجيل أكثر من 40 نقطة، ليحقق فريقها آيوا ستيت، فوزاً جديداً في منافسات دوري كرة السلة الجامعية للسيدات.

وبحسب تقرير صحيفة ماركا الإسبانية، الاثنين، سجّلت كروكس، الملقبة بـ "شاكيل أونيل كرة السلة النسوية"، عرضاً تهديفياً لافتاً بعدما أحرزت 41 نقطة، إلى جانب 4 متابعات، خلال 30 دقيقة فقط، قادت بها فريق آيوا ستيت لتحقيق فوز جديد.

وتواصل لاعبة الارتكاز، البالغ طولها 1.91 متر، فرض حضورها القوي هذا الموسم، مؤكدة مكانتها ضمن أبرز نجمات السلة الجامعية للسيدات. وقدمت كروكس أداءً هجومياً مميزاً، مستفيدة من تفوقها البدني وقدرتها العالية على إنهاء الهجمات تحت السلة، إلى جانب دقة لافتة في التسديد من مختلف المسافات. وبهذه المباراة، رفعت كروكس رصيدها التهديفي إلى 148 نقطة خلال آخر أربع مباريات، في مؤشر واضح على ثبات مستواها التصاعدي، كما أنهت للمرة الثالثة هذا الموسم مباراة بـ40 نقطة أو أكثر، لتواصل تحطيم الأرقام ولفت الأنظار.

ويأتي هذا التألق ليعزز صدارة كروكس لقائمة الهدافات على مستوى البلاد، إذ يقترب معدل تسجيلها من 29 نقطة في المباراة الواحدة، في موسم يُعد استثنائياً على الصعيد الفردي. ومع استمرار هذا النسق العالي، تبدو نجمة آيوا ستيت مرشحة بقوة لقيادة فريقها إلى أدوار متقدمة، وترسيخ اسمها واحدة من أكثر اللاعبات تأثيراً في كرة السلة الجامعية النسوية هذا الموسم.