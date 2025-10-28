كروس يدافع عن فينيسيوس بعد أحداث الكلاسيكو: علينا منحه الوقت

- دافع توني كروس عن فينيسيوس جونيور بعد غضبه عند تبديله في الكلاسيكو، مشيرًا إلى أن الأداء الاستثنائي يبرر عدم رضاه عن الخروج، لكنه كان يجب أن يتجنب الذهاب لغرفة الملابس مباشرة. - أكد كروس أن مشاعر فينيسيوس كانت طبيعية في ظل الأداء القوي ضد برشلونة، وأن تهديده بالرحيل كان مجرد تنفيس عن الغضب، مشددًا على أهمية تعلمه كبت مشاعره. - ختم كروس بأن المدرب تشابي ألونسو لن يعطي أهمية كبيرة لما حدث، وأنه من المهم عدم أخذ تصريحات فينيسيوس بجدية، مستندًا إلى خبرته كلاعب سابق.

سارع "أسطورة منتخب ألمانيا ونادي ريال مدريد" السابق، توني كروس (35 عاماً)، إلى الدفاع عن النجم البرازيلي، فينيسيوس جونيور، بعد نوبة غضبه التي أثارت الجدل، عقب قرار تبديله في مواجهة الكلاسيكو، التي انتصر فيها الفريق الملكي على غريمه التاريخي برشلونة، بهدفين مقابل هدف، الأحد الماضي، ضمن منافسات "الليغا".

وقال توني كروس في تصريحاته، التي نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الثلاثاء: "عندما يقدم اللاعب أداءً يُوصف بالاستثنائي في مواجهات مثل الكلاسيكو، فإنه لا يشعر بالسعادة عندما يتم إخراجه من الملعب، لكن حتى أكون منصفاً كان على فينيسيوس عدم الذهاب إلى غرفة تغيير الملابس، لكن نحن الذين نتابع المواجهات عبر المدرجات أو شاشات التلفزة لا يمكن أن نحكم على كل شيء تفوه به أثناء خروجه".

وتابع كروس: "لا يمكن لأحد أن يتخيل المشاعر، التي عاشها فينيسيوس أثناء خروجه من مواجهة الكلاسيكو، وكلامه عن الرحيل مجرد تنفيس لحالة الغضب التي انتابته، ولا أحد مهما كان من النجوم يتمنى أن يكون مكانه، لأنه باختصار فعل كل شيء ضد برشلونة، لكن علينا منحه الوقت، وأنا عشت مثل هذه الظروف سابقاً، وأعلم ما يفكر فيه البرازيلي، الذي عليه تعلّم كيفية كبت غضبه وعدم إظهار ذلك أمام الجميع، لأن الصورة التي نقلها إلى العالم لم تكن مثالية، إلا أن ما حدث شكّل لحظة عاطفية لمن شاهد اللقاء".

وختم كروس حديثه: "أعلم جيداً أن المدرب تشابي ألونسو لن يعير ما حدث أي أهمية تذكر، وجميع ما تفوه به فينيسيوس انتهى مع صافرة نهاية الكلاسيكو، وعشت مثل هذه اللحظات خلال مسيرتي الاحترافية، وعلى وسائل الإعلام والجماهير وحتى النقاد عدم أخذ ما قاله، وتهديده بالرحيل، على محمل الجد، ومن واقع خبرتي، فإن المدير الفني الذي كان لاعباً، لا يقوم بعمل شيء ضد أي لاعب في فريقه، وهذا ما سيحدث مع البرازيلي في نهاية الأمر".