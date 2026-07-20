كروس قال ما عجز عنه الجميع بحق الأرجنتين: كرة القدم انتصرت

- عبّر توني كروس عن سعادته بفوز إسبانيا بكأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن "كرة القدم انتصرت"، في إشارة إلى عدم اقتناعه بأداء الأرجنتين خلال البطولة. - انتقد كروس أداء الأرجنتين، مؤكدًا أنهم لم يشكلوا تهديدًا حقيقيًا على مرمى إسبانيا، معربًا عن قلقه من إمكانية فوزهم بركلات الترجيح رغم عدم استحقاقهم. - أبدت جماهير كرة القدم تخوفها من أسلوب الأرجنتين العنيف في نصف النهائي، لكن الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش تصدى لذلك في النهائي بإشهار البطاقات الصفراء وطرد إنزو فيرنانديز.

لم يتردد نجم كرة القدم الألمانية السابق، توني كروس (34 عاماً)، في التعبير عن سعادته الكبيرة، بعدما استطاع منتخب إسبانيا تحقيق لقب بطولة كأس العالم 2026، عقب فوزه في المواجهة النهائية على منتخب الأرجنتين، بهدفين مقابل لا شيء، أمس الأحد.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، الاثنين، أن توني كروس قال ما عجز عنه الجميع بحق منتخب الأرجنتين، عندما نشر على حسابه الرسمي في منصة إكس تغريدة كتب فيها "كرة القدم انتصرت"، في دلالة واضحة على عدم قناعة قائد خط وسط منتخب ألمانيا السابق ونادي ريال مدريد في الأداء الذي قدّمه رفاق ليونيل ميسي طوال بطولة كأس العالم 2026.

وأكدت الصحيفة أن كروس لخص الحكاية كلها في العبارة، التي كتبها على حسابه في منصة إكس، لأنه أكثر من يعرف عدم استحقاق منتخب مثل الأرجنتين لنيل لقب بطولة كأس العالم، كونهم لم يشكلوا أي تهديد على شباك الحارس أوناي إيمري طوال 90 دقيقة، إلا أن الخوف الكبير كان من مواصلة رفاق ميسي الخطة الدفاعية والوصول إلى ركلات الترجيح التي ربما ستقف إلى جانبهم، ما يعني فوز من لا يستحق بهذه المسابقة الدولية.

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وبالإضافة إلى ما كتبه كروس، فإن جماهير لكرة القدم عبرت بشكل علني عن تخوفها من تكرار سيناريو ما حدث في المواجهة التي جمعت بين الأرجنتين وإنكلترا في نصف النهائي، لأن رفاق القائد ليونيل ميسي اعتمدوا على أذية منافسيهم بالتدخلات العنيفة، التمثيل والاحتجاجات المستمرة، لكنهم لم يستطيعوا تكرار هذا الأمر في المواجهة النهائية، بعدما واجههم الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، الذي لم يتردد نهائياً في إشهار البطاقات الصفراء، بل حتى وصل به الأمر إلى طرد إنزو فيرنانديز، بسبب تدخله العنيف على باو كوبارسي، وهو ما جعل توني كروس يكتب أن "كرة القدم انتصرت".