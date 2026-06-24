كرواتيا تهزم بنما بصعوبة وحُلم البقاء في كأس العالم يتجدد

- حقق منتخب كرواتيا فوزاً صعباً على بنما بهدف نظيف في الجولة الثانية من كأس العالم 2026، بفضل هدف أنتي بوديمير في الدقيقة 54 بعد تمريرة جوسيب ستانيشيتش. - رغم سيطرة كرواتيا بنسبة 64% في الشوط الأول، إلا أن بنما كانت الأخطر، لكن تألق الحارس دومينيك ليفاكوفيتش حال دون تسجيلهم. - كرواتيا تحتل المركز الثالث في المجموعة الـ12 بثلاث نقاط، وتواجه غانا في مباراة حاسمة، بينما ودعت بنما البطولة دون نقاط.

حقق منتخب كرواتيا فوزاً صعباً للغاية على منتخب بنما، بهدف مقابل لا شيء، في المواجهة التي جمعت بينهما، فجر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الـ12 في بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وظهر تركيز رفاق قائد منتخب كرواتيا، لوكا مودريتش، الذي احتفل بخوض المباراة الـ200 في مسيرته الدولية، على تسجيل هدفٍ في الدقائق الأولى من عمر الشوط الأول، لكنهم اصطدموا بتنظيم دفاعي جيد للغاية، مع تمركز لاعبي خط وسط منتخب بنما بشكل جيد، بعدما اعتمدوا على الهجمات المرتدة السريعة، والكرات الطولية خلف مدافعي الفريق الخصم.

ورغم أنّ منتخب كرواتيا سيطر على مجريات الشوط الأول، بنسبة وصلت إلى 64%، وتبادل رفاق مودريتش 291 تمريرة فيما بينهم، إلا أنّ لاعبي منتخب بنما ظهروا الأخطر، وكادوا يسجلون هدفاً، لولا تألق حارس المرمى، دومينيك ليفاكوفيتش، الذي استطاع التصدي لعدد من الفرص الخطرة، لتنتهي أول 45 دقيقة بالتعادل السلبي بلا أهداف.

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ومع بداية الشوط الثاني، استعان مدرب منتخب كرواتيا، الكرواتي زلاتكو داليتش، بخبرة نجومه في الاحتياط، بعدما أجرى تغييرات على تشكيلته الرئيسية، ليحصد الثمار سريعاً، عندما نجح المُهاجم أنتي بوديمير في تسجيل الهدف الوحيد باللقاء في الدقيقة الـ54، نتيجة التمريرة العرضية المتقنة، التي قدّمها الظهير الأيمن، جوسيب ستانيشيتش.

وحافظ منتخب كرواتيا على حظوظه في التأهل إلى دور الـ32 ببطولة كأس العالم 2026، بعدما أصبح في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الـ12، برصيد ثلاث نقاط، وبقيت أمامه مواجهة صعبة للغاية أمام منتخب غانا، صاحب المركز الثاني برصيد أربع نقاط، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات، فيما ودّع منتخب بنما المسابقة الدولية، دون أن يحصد أي نقطة، مع بقاء لقاء له أمام منتخب إنكلترا صاحب الأربع نقاط في المجموعة.