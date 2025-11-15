كرواتيا تلتحق بالمونديال وحسم ألمانيا وهولندا يتأجل للجولة الأخيرة

- تأهل منتخب كرواتيا لكأس العالم 2026 بعد فوزه على جزر الفارو 3-1، ليضمن صدارة المجموعة الـ 12 برصيد 19 نقطة، متفوقًا على التشيك بفارق 6 نقاط، ويشارك إنكلترا وفرنسا في التأهل المبكر. - المنتخب الألماني يتصدر مجموعته بعد فوزه على لوكسمبورغ 2-0، ويحتاج للتعادل في الجولة الأخيرة ضد سلوفاكيا لضمان التأهل، بينما سلوفاكيا فازت بصعوبة على أيرلندا الشمالية. - هولندا تقترب من التأهل بعد تعادلها مع بولندا 1-1، حيث سجل ممفيس ديباي هدف التعادل، وتستعد لمواجهة ليتوانيا في الجولة الأخيرة.

حسم منتخب كرواتيا تأهله لنهائيات كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، الصيف المقبل، وذلك بعد فوزه على ضيفه جزر الفارو، مساء الجمعة، في الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة من التصفيات الأوروبية المونديالية، ليلتحق رفاق لاعب الوسط المخضرم، لوكا مودريتش، بمنتخبي إنكلترا وفرنسا، اللذين ضمنا تأهلهما سابقاً، بينما تأجل حسم منتخبي ألمانيا وهولندا تأهلهما للمسابقة العالمية حتى الجولة الأخيرة، ما يجعل الصراع على البطاقات الأوروبية المتبقية أكثر إثارة وتشويقاً.

ونجح منتخب كرواتيا في التأهل للمونديال، للمرة السابعة في تاريخه، بعدما فاز على جزر الفارو بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وتقدم الضيوف في الدقيقة الـ 16، قبل أن يعادل جوسكو جفارديول النتيجة بعد سبع دقائق فقط، وفي الشوط الثاني، سجل بيتار موسى ونيكولا فلاسيتش الهدفين الثاني والثالث لأصحاب الأرض، ليرفع المنتخب الكرواتي رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة الـ 12، بفارق ست نقاط كاملة عن منتخب التشيك الوصيف، وليؤكدوا سيطرتهم على الصدارة قبل الجولة الأخيرة من التصفيات.

ومن جانبه، حقق المنتخب الألماني فوزاً صعباً على مضيفه لوكسمبورغ بثنائية نظيفة، سجلها المهاجم نيك فولتماده في الدقيقتين الـ 49 والـ 69 من عمر المباراة، وبهذا الفوز، ارتفع رصيد "الماكينات الألمانية" إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، بفارق الأهداف عن سلوفاكيا الوصيفة، التي فازت هي الأخرى بصعوبة على أيرلندا الشمالية، وستشهد الجولة السادسة الختامية صداماً كبيراً بين المنتخبين، لحسم البطاقة المباشرة المؤهلة للمونديال، مع العلم بأن المنتخب الألماني يحتاج فقط للتعادل لضمان التأهل.

وفي المجموعة السابعة، فرض المنتخب الهولندي التعادل على مضيفه البولندي بنتيجة هدف لكل منهما، لتقترب "الطواحين" من بلوغ المونديال أكثر، ورفعت هولندا رصيدها إلى 17 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن منتخب بولندا الوصيف، قبل خوض الجولة الختامية أمام منتخب ليتوانيا في أمستردام، فيما سيواجه المنتخب البولندي مالطا. وبالعودة إلى المباراة، فقد تقدم جاكوب كامينسكي لأصحاب الأرض بعد انفراد تام بالحارس في الدقيقة الـ 43، مستغلاً تمريرة ذكية من المهاجم المخضرم، روبرت ليفاندوفسكي، ولكن مع بداية الشوط الثاني سجل الهداف التاريخي لمنتخب هولندا، ممفيس ديباي، هدف التعادل ليصل رصيده إلى 55 هدفاً، مؤكداً دوره الكبير في قيادة "الطواحين" نحو المونديال.