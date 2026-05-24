كرة كأس العالم تواصل إثارة الجدل.. شحن إلزامي قبل كل مباراة

كشفت شركة أديداس عن الكرة الرسمية الجديدة لبطولة كأس العالم 2026، والتي تحمل اسم "ترينودا"، في واحدة من أكثر كرات البطولة تطوراً من الناحية التقنية، إذ تعتمد على نظام ذكي متقدم يتطلب شحنها قبل انطلاق المباريات.

وتُعد أديداس الشركة المصنعة للكرة الرسمية لمنافسات كأس العالم منذ عام 1970، فيما تُصنف نسخة 2026 كأحد أكثر المنتجات التقنية تطوراً في تاريخ البطولة التي ستقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة. وبحسب تقرير صحيفة ذا صن اللندنية، اليوم السبت، تحتوي الكرة على مستشعر حركة مدمج قادر على تتبع كل لمسة وحركة بشكل لحظي، حيث يعمل بشريحة متطورة تعمل بتردد يصل إلى 500 هرتز، ما يسمح بتسجيل البيانات 500 مرة في الثانية، وبالتالي رصد كل تفاصيل حركة الكرة بدقة عالية جداً.

وأثارت الكرة الجدل، بسبب أن هذا النظام الإلكتروني، سيجعل الكرة تحتاج إلى الشحن قبل انطلاق المباريات لضمان جاهزيتها، حيث تبلغ مدة عمل البطارية نحو ست ساعات. وتُعد هذه التقنية جزءاً من منظومة تحليل متكاملة، إذ يتم ربط بيانات الكرة بأنظمة تتبع اللاعبين داخل الملاعب، حيث تعمل كاميرات متطورة على إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد للمباراة، يتم إرساله مباشرة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار)، مما يساعد على اتخاذ القرارات بشكل أسرع وأكثر دقة.

ويبلغ سعر الكرة نحو 175 دولاراً أميركياً، ما يجعلها الأغلى في تاريخ كرات كأس العالم، كما تحمل تصميماً مستوحى من ألوان دول الاستضافة الثلاث: الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ورغم احتوائها على هذه التقنيات المتقدمة، فإن المستشعر المدمج يزن 14 غراماً فقط، ما يجعل اللاعبين غير قادرين على ملاحظة أي فرق في الوزن أو التوازن أثناء اللعب.