كرة القدم الليبية... إقصاءات وخيبة أمل لا تتوقف

- فشل متكرر للكرة الليبية: رغم التغييرات الإدارية والفنية، لم تتمكن كرة القدم الليبية من التأهل للمنافسات القارية، مما أدى إلى فقدان الثقة بين المشجعين وظهور المدرجات الشاغرة حتى في المباريات المهمة. - إخفاقات متتالية للمنتخب والأندية: عجز المنتخب الليبي عن التأهل لكأس أمم أفريقيا 2025 وكأس العالم 2026، بينما خرجت الأندية الليبية من الأدوار التمهيدية في المسابقات القارية، مما كشف الفجوة الكبيرة بينها وبين الفرق الأخرى. - الحاجة إلى إصلاح شامل: تتطلب كرة القدم الليبية رؤية استراتيجية طويلة المدى لمعالجة جذور المشكلة، بهدف بناء منظومة قادرة على إنتاج لاعبين منافسين واستعادة مكانتها القارية.

ارتبطت كرة القدم الليبية بفشل ذريع في التأهل إلى المنافسات القارية، سواءً على مستوى المنتخبات أو الأندية، رغم المبالغ المالية الكبيرة التي تُصرف على اللعبة الشعبية، ومحاولات النهوض عبر تغييرات إدارية وأخرى فنية. ومع ذلك، عجزت الكرة الليبية عن الخروج من الدوامة، وصارت الإقصاءات وخيبات الأمل المتتالية عنوان مشاركاتها في الفترة الأخيرة، ما انعكس سلباً على المشجعين الذين فقدوا الثقة على نحوٍ شبه كامل، في مشهد تفسّره المدرجات الشاغرة حتّى في اللقاءات المهمة.

وسجّل المنتخب الليبي إخفاقاً بعد آخر، رغم تغيير المدربين ورئيس اتحاد الكرة، إذ غادر عبد الحكيم الشلماني منصبه، وخلفه عبد المولى المغربي، وخلف أليو سيسيه المدرب ميلوتين سريدوفيتش، من دون أن ينعكس ذلك على النتائج في المباريات المهمة.

وعجز فرسان المتوسط عن بلوغ المنافسة التي اعتبرها الجمهور هدفاً لرفع الراية الليبية في المحافل الدولية، وجاء الفشل في الوصول إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025، في أولى ضربات الجيل الجديد، ثم تواصل التراجع رغم الجهد المبذول والتحسّن المحدود، وودّعت ليبيا أيضاً تصفيات كأس العالم 2026 بعد أخطاء فنية كبّدت المنتخب حلماً ما زال بعيد المنال.

وأخفق المنتخب الليبي أيضاً في بلوغ كأس العرب في قطر بعد خسارته أمام المنتخب الفلسطيني عبر سلسلة ركلات الترجيح، رغم الظهور في بعض أوقات اللقاء بمستوى طيب نسبياً، لكن ذلك لم يكن كافياً للهروب من شبح الخروج، بخاصة أنّ الفدائي بدوره قدّم أداءً قوياً، ليبتعد منتخب ليبيا بذلك عن الظهور في المنافسات الرسمية لفترة طويلة، ومع أنّ الأولويات كانت مرتّبة مسبقاً داخل اتحاد الكرة، بقي الهدف الأبرز أمام المدرب آليو سيسيه قيادة فرسان المتوسط نحو التأهل إلى كأس أمم أفريقيا 2027، باعتباره الاستحقاق القاري الذي قد يعيد بعض الثقة إلى مشروع المنتخب ويمنحه فرصة للعودة إلى الواجهة.

وودّعت الأندية الليبية أيضاً المسابقات القارية في بداياتها، إذ خرجت جميعها من الأدوار التمهيدية من دون أن تترك أثراً يُذكَر في دوري الأبطال أو كأس الكونفدرالية. وكشف هذا السقوط الجماعي حجم الفجوة بين ممثلي ليبيا وبقية الفرق في القارة، بعدما عجزت الأندية عن مجاراة الإيقاع الفني العالي أو فرض شخصية تنافسية تليق بتاريخها، ما عمّق الشعور بالأزمة، وأكّد أنّ كرة القدم الليبية تحتاج إلى إصلاح أعمق يمتد من القاعدة إلى القمة.

وبين إخفاقات المنتخبات وتعثّر الأندية، تبدو كرة القدم الليبية أمام مفترق طرق حقيقي، يحتاج إلى رؤية واضحة واستراتيجية طويلة المدى تعالج جذور المشكلة لا مظاهرها فقط، فالرهان لا يقتصر على تغيير مدرب أو إدارة، بل يتطلّب بناء منظومة قادرة على إنتاج لاعب منافس وصناعة فرق تمتلك شخصية داخل الميدان، وحتى يتحقق ذلك، ستظل الجماهير تنتظر بارقة أمل تعيدها إلى المدرجات، وتمنح الكرة الليبية فرصة الخروج من دوامة الإقصاءات واستعادة مكانتها القارية المفقودة.