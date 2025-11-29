كرة القدم السورية.. تحديات وصعوبات أمام الاتحاد الجديد

- تواجه كرة القدم السورية تحديات مالية كبيرة بعد انتخابات الاتحاد المحلي، مع أزمة دعم للأندية وغياب الرعاية، مما يهدد انطلاق الدوري في ديسمبر، خاصة مع تزامنه مع كأس العرب 2025. - تعاني البنية التحتية للملاعب من الإهمال، مما يتطلب دعماً مالياً لإعادة تأهيلها، بينما يواجه الاتحاد مشاكل في الكادر الوظيفي ونقص في صالات وملاعب التدريب. - يسعى الاتحاد الجديد للتغلب على المحسوبيات، مشاكل النجوم، وترميم المقر الرئيسي، مع جهود لرفع الحظر عن الملاعب واستعادة الأموال المجمدة.

تواجه كرة القدم السورية العديد من التحديات والصعوبات، بعد نهاية انتخابات الاتحاد المحلي، التي أسفرت عن فوز المرشح فراس تيت وقائمته، نظراً إلى حجم الفوضى التي تعيشها اللعبة الشعبية الأولى في البلاد، عقب إسقاط نظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول عام 2024.

ولعل أبرز تحدٍّ يواجه كرة القدم السورية، عودة انطلاق مسابقة الدوري في 18 ديسمبر المقبل، لأنّ الأندية، رغم قرار الاتحاد المحلي بدعمها، اشتكت من الأزمة المالية، التي تواجهها، نتيجة غياب الدعم أو عزوف الشركات الراعية، نظراً إلى الوضع الاقتصادي، الذي عاشته البلاد خلال 14 عاماً، والعقوبات التي رفعتها الولايات المتحدة مؤقتاً.

ورأى مصدر مقرّب من الاتحاد السوري لكرة القدم لـ"العربي الجديد"، رفض الكشف عن اسمه، أنّ موعد عودة الدوري في 18 ديسمبر المقبل، "ليس جيداً"، ولا سيما أنّ المنتخب الأول يشارك في بطولة كأس العرب 2025، وفي حال وصوله إلى المباراة النهائية، فإنها تتزامن مع انطلاق المسابقة المحلية، و"هذه مشكلة كبرى الآن، وقد وُضعَت على طاولة الرئيس فراس تيت، من أجل إيجاد حلّ لها"، وفق المصدر.

ويكمن التحدي الثاني، الذي يواجه كرة القدم السورية في الأشهر المقبلة، في البنية التحتية المهترئة بشكل شبه كامل، نظراً لأنّ نظام الأسد حوّل العديد من الملاعب، إلى معتقلات، فيما أهمل الاتحاد المحلي السابق صيانة الكثير منها، ما جعلها مهجورة وتعاني، ويلزمها أموال ضخمة حتى يُعاد تأهيلها مرة أخرى، وهو ما كشفه مصدر لـ"العربي الجديد"، مقرّب من الاتحاد الجديد، الذي أكد العمل مع وزارة الرياضة في الفترة الحالية، على توفير الدعم المالي من قبل الاتحادات العربية والأوروبية والدولية.

وبالإضافة إلى البنى التحتية المهترئة، تظهر مشكلة أخرى، وهي الأندية التي تعاني من عدم وجود صالات تدريب خاصة بها أو ملاعب تدريبية، بعدما أصبحت ملاعب العشب الاصطناعي هي المنتشرة، وتسبب الكثير من المشاكل للنجوم، الذين دائماً ما يتخوفون منها، بسبب ما تسببه من إصابات، الأمر الذي دفع إدارات الأندية إلى التواصل خلال الأيام الماضية مع الاتحاد السوري لكرة القدم، من أجل إيجاد حلّ مناسب لها، لكونها تُعد مشكلة كبرى تلاحق كرة القدم السورية في السنوات الماضية.

وأما الاتحاد السوري لكرة القدم، فيواجه العديد من المشاكل أيضاً، لأن العديد من الموظفين العاملين معه، تركوا مناصبهم، بسبب عدم وجود الأموال في خزينة الاتحاد، الذي وفق مصدر "العربي الجديد"، يعمل منذ تولي مهمته قبل عدة أيام، على استغلال العقد، الذي وُقِّع مع الشركة الناقلة لمنافسات الدوري، من أجل ترميم الكادر الوظيفي في كل الأقسام.

وأيضاً، هناك مشكلة المنتخبات بجميع فئاتها السنية، لكن يبقى المنتخب السوري الأول مستقراً إلى حدّ ما، لأنه جرى الاتفاق مع المدرب الإسباني، خوسيه لانا، على مواصلة عمله في الفترة الحالية، بعدما نجح في التأهل إلى بطولة كأس العرب 2025. وتبقى مشكلة "نسور قاسيون"، الاعتماد على اللاعبين المحليين أو المحترفين أو أصحاب الجنسية المزدوجة، مثل خليل إلياس وغيره، وهذه ملفات يعمل الرئيس فراس تيت وفريق عمله على حلّها.

وأكد المصدر أنّ الإبقاء على خوسيه لانا في منصبه أمر مؤقت فقط، ريثما تنتهي بطولة كأس العرب 2025، لأنّ تيت عبّر عن رغبته في إجراء مراجعة لعقد المدير الفني، قبل الانطلاق في رحلة التجهيز لبطولة كأس آسيا 2027، التي ستقام في السعودية، وأيضاً موضوع المنتخب الأولمبي، مع جهاد الحسين، الذي يعمل مدرباً وحصل على عقده من اللجنة الاستشارية، التي كانت تدير الاتحاد المحلي، ولا سيما أنه يعمل مدرباً لأحد الأندية في السعودية، وهذا الأمر يشغل بال القائمين على كرة القدم السورية.

واعتبر المصدر المقرب من الاتحاد السوري لكرة القدم، أنّ تيت، لديه ملف صعب، وهو موضوع المحسوبيات في تعيين المدربين، الذين لا يصلح الكثير منهم لتسلّم مناصبهم، بسبب عدم وجود خبرة لديهم أو شهادات تدريبية، بالإضافة إلى علاقة النجوم مع المنتخب الأول، مثل المشاكل التي أثارها عمر السومة في سبتمبر/ أيلول الماضي، وعمر خريبين، الذي فرض الانضمام إلى المنتخب حتى يلعب المباراة في تصفيات كأس العرب ضد منتخب جنوب السودان.

وتحدث المصدر عن مشكلة تواجه الاتحاد السوري لكرة القدم، وهي المقر الرئيسي، الذي يلزمه إكمال الترميم، لأن الاتحاد الذي كان على زمن نظام الأسد، عمد إلى سرقة الأموال المخصصة، ولا يوجد مكاتب خاصة للموظفين، وفقط الرئيس ونائبه من يمتلكان المكاتب، بالإضافة إلى الاستقلالية المالية والقرار، ولا سيما بعد إنهاء ما كان يسمى "الاتحاد الرياضي العام"، وهناك خشية حقيقة من أن تتحول هذه التبعية إلى وزارة الرياضة والشباب.

وختم المصدر بالإشارة إلى أنّ تيت لديه العديد من الملفات الصعبة والشائكة التي وضعت على طاولته، وبخاصة الأموال المجمدة لدى الاتحاد الآسيوي والدولي "فيفا"، لأنها ستحل الكثير من الأزمات والمشاكل، بالإضافة إلى رفع الحظر عن الملاعب في البلاد، لكن قبلها يجب تهيئتها بشكل كامل، ما يعني أن الأشهر القليلة المقبلة ستكشف إن كان القائمون الجُدد على اللعبة الشعبية الأولى قادرين على تجاوز الصعاب أو الغرق في الأزمات، التي وجدوا أنفسهم فيها، بسبب حجم الفساد الهائل أيام نظام الأسد.