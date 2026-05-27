كرة القدم البرازيلية: رقم قياسي تاريخي في الإيرادات وخسائر للأندية

- شهدت كرة القدم البرازيلية نمواً مالياً غير مسبوق في 2025، حيث بلغت إيرادات أكبر 20 نادياً 2.73 مليار دولار، بزيادة 44% عن 2024، رغم التحديات المالية المتمثلة في ارتفاع الإنفاق إلى 2.11 مليار دولار وزيادة الديون إلى 2.91 مليار دولار. - تعتمد الأندية البرازيلية على حقوق البث التلفزيوني والمكافآت كمصادر رئيسية للدخل، حيث بلغت 872 مليون دولار، بجانب العوائد التجارية وانتقالات اللاعبين والمباريات والأنشطة الرياضية والاجتماعية. - تصدر فلامنغو الأندية بإيرادات 380 مليون دولار، مع نمو القيمة السوقية للأندية إلى 8.9 مليارات دولار، رغم بقاء الكرة البرازيلية في المرتبة السابعة عالمياً من حيث الإيرادات.

تشهد كرة القدم البرازيلية مرحلة نمو مالي غير مسبوقة، وفقاً لتقرير صادر عن شركة سبورتس فاليو (شركة متخصصة في تحليل وتسويق قطاع الرياضة)، جاء تحت عنوان "العائدات المالية لأندية كرة القدم البرازيلية 2025"، والذي كشف عن قفزة كبيرة في إيرادات أكبر 20 نادياً في البلاد.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي مداخيل أندية القمة في البرازيل خلال عام 2025 نحو 2.73 مليار دولار، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 44% مقارنة بعام 2024، في مؤشر واضح على التطور الاقتصادي المتسارع داخل الدوري البرازيلي. ورغم هذا النمو الكبير في الإيرادات، فإن الجانب المالي لا يخلو من التحديات، حيث ارتفع إجمالي الإنفاق إلى 2.11 مليار دولار في 2025، مقابل 1.54 مليار دولار في العام السابق، ما يعكس زيادة بنسبة 37%. كما سجلت الأندية خسائر صافية مجمعة بنحو 200 مليون دولار، بعدما كانت 279 مليون دولار في 2024، وارتفع إجمالي الديون إلى 2.91 مليار دولار، بزيادة قدرها 22%.

وتعتمد الأندية البرازيلية على عدة مصادر رئيسية للدخل، أبرزها حقوق البث التلفزيوني والمكافآت، والتي بلغت 872 مليون دولار في 2025، إلى جانب تأثير المشاركة في كأس العالم للأندية، حيث ساهمت أندية مثل فلامنغو، بالميراس، بوتافوغو وفلومينينسي في تعزيز هذه العائدات بعد بلوغها الأدوار الإقصائية. كما سجلت العوائد التجارية نحو 581 مليون دولار، بينما وصلت إيرادات انتقالات اللاعبين إلى 727 مليون دولار، إضافة إلى 391 مليون دولار من عائدات المباريات، و49 مليون دولار من الأنشطة الرياضية والاجتماعية.

وعلى مستوى الأندية، تصدّر فلامنغو القائمة بإيرادات بلغت 380 مليون دولار، محققاً نمواً بنسبة 65% مقارنة بعام 2024، يليه بالميراس بـ308 ملايين دولار، ثم بوتافوغو في المركز الثالث بـ252 مليون دولار، مع تسجيله أعلى نسبة نمو بين الأندية الكبرى بنسبة 107%. كما أظهر التقرير ارتفاعاً في القيمة السوقية للأندية البرازيلية إلى نحو 8.9 مليارات دولار، بزيادة 20% عن عام 2024، مع استمرار فلامنغو في صدارة الأندية الأكثر قيمة بـ962 مليون دولار، يليه بالميراس ثم كورينثيانز، في حين سجل بوتافوغو واحدة من أكبر نسب النمو في القيمة السوقية خلال العام الأخير. ورغم هذا التطور، لا تزال الكرة البرازيلية بعيدة عن الدوريات الكبرى عالمياً، حيث تحتل المرتبة السابعة من حيث الإيرادات الإجمالية، خلف دوريات مثل الدوري الإنكليزي الممتاز، الدوري الإسباني، الألماني، الإيطالي، الفرنسي، وحتى الدوري الأميركي.