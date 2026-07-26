كرة الطائرة: منتخب تركيا للسيدات يهزم البرازيل ويتوج بلقب دوري الأمم

- توج منتخب تركيا للسيدات بلقب دوري الأمم للكرة الطائرة 2026 بعد فوزه على البرازيل 3-1 في النهائي بمدينة ماكاو، بقيادة المدرب دانييلي سانتاريلي، محققًا لقبه الثاني في تاريخه بعد موسم 2023. - شهدت المباراة تألق ميليسا فارغاس التي سجلت 33 نقطة، مما جعلها تتصدر قائمة الهدّافين وتحصد جائزة أفضل لاعبة، بينما تصدرت آنا كريستينا قائمة هدافي البرازيل بـ25 نقطة. - بهذا الانتصار، ثأرت تركيا من خسائرها السابقة أمام البرازيل، بينما واصلت البرازيل إخفاقاتها في النهائيات، مكتفية بالوصافة للمرة الخامسة.

تمكّن منتخب تركيا للسيدات من التتويج بلقب دوري الأمم للكرة الطائرة 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعدما استطاع التغلب على منتخب البرازيل، الأحد، بثلاثة أشواط مقابل شوط، في المواجهة النهائية التي جمعت بينهما في مدينة ماكاو الصينية.

وشهدت المواجهة النهائية تقلبات كبيرة في مجريات اللعب، بعدما تبادل الفريقان التقدم عدة مرات، ولم يتجاوز الفارق نقطتَين إلا خلال فترات قصيرة، لأن النتيجة بقيت متقاربة طوال عمر اللقاء، الذي تمكن فيه منتخب تركيا للسيدات، بقيادة المدرب الإيطالي دانييلي سانتاريلي، من تحقيق عودة قوية للغاية، عقب خسارة الشوط الأول، لتنتفض سيدات "الأناضول" بقوة ويستعدن زمام المبادرة، ويتفوقن في الأشواط التالية بواقع 23-25، و25-23، و26ـ24، و26-24، و25-21، وفق ما ذكرته قناة "تي أر تي" الرياضية.

كما شهدت المواجهة النهائية في بطولة دوري الأمم للكرة الطائرة، تألق نجمة منتخب تركيا للسيدات، ميليسا فارغاس، التي استطاعت تسجيل 33 نقطة، الأمر الذي جعلها تتصدر لائحة الهدّافين في المباراة، بالإضافة إلى حسمها جائزة أفضل لاعبة في المسابقة الدولية، فيما تصدرت آنا كريستينا قائمة هدافي المنتخب البرازيلي برصيد 25 نقطة.

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وبهذا الانتصار، استطاع منتخب تركيا للسيدات ردّ اعتباره أمام البرازيل، والثأر من خسارته في آخر ثلاث مواجهات جمعت بينهما، منها مباراتان عام 2024 في دوري الأمم وأولمبياد باريس، بالإضافة إلى لقاء ثالث كان في العام الماضي بمنافسات دوري الأمم، كما كانت هذه هي المرة الثالثة التي يتأهل فيها المنتخب التركي للمباراة النهائية، إذ خسر النهائي الأول عام 2018 أمام الولايات المتحدة الأميركية بنتيجة (2-3)، فيما توج موسم 2023 بلقبه الأول بعدما تغلب على الصين في النهائي (3-1).

من جهته، واصل منتخب البرازيل للسيدات سلسلة إخفاقاته في مسعاه للفوز باللقب، بعد أن أخفق للمرة الخامسة في حسم المباراة النهائية بالمسابقة الدولية، واكتفى بالوصافة في أعوام 2019 و2021 و2022 و2025 و2026، فيما اكتفت إيطاليا بالميدالية البرونزية، بعدما حققت الفوز بثلاثة أشواط لشوط على الصين بواقع (25-16، 23-25، 25-22، 25-13).