- عبد الصمد الزلزولي يسجل هدفه الأول في الدوري الإسباني مع ريال بتيس ضد ريال مايوركا، ليصل إلى خمسة أهداف هذا الموسم، مؤكدًا تطوره الكبير في الأداء والإسهام الحاسم في الفريق. - إلياس شعيرة يسجل هدفًا لأوفييدو ضد أثلتيك بيلباو، بينما عبدو هراوي يحرز هدفًا لفيرونا في الدوري الإيطالي، رغم خسارة الفريقين. - محمد الأمين عمورة يرفع رصيده إلى ثمانية أهداف في الدوري الألماني مع فولفسبورغ، بينما يقود سيباستيان تونكتي سلتيك لفوز مثير في الدوري الاسكتلندي.

سجل النجم المغربي، عبد الصمد الزلزولي (24 عاما) أول هدف في رصيده بالدوري الإسباني لكرة القدم، منذ نهاية مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا 2025 الأخيرة، وذلك حين افتتح النتيجة في لقاء فريقه ريال بتيس أمام ريال مايوركا على أرض الأخير (2ـ1).

وكان اللاعب المغربي قد هزّ ذهاباً أيضاً شباك مرمى مايوركا، ليصل يوم الأحد بعد تألقه أمام نفس الفريق إلى الهدف الخامس في رصيده بمسابقة الدوري الإسباني "الليغا" هذا الموسم، مؤكداً التطور الكبير الذي شهده مستواه في الفترة الأخيرة، بعدما أصبح حاسماً عبر الصناعة والتمريرات الحاسمة وكذلك هزّ الشباك، ذلك أن الزلزولي يقدم إضافة كبيرة للفريق الأندلسي.

في الوقت عينه كان المغربي الآخر إلياس شعيرة قريباً من منح فريقه أوفييدو انتصاراً مهماً في الدوري الإسباني، بعدما سجل هدف السبق في مواجهة أثلتيك بيلباو، ولكن فريقه انهار في النهاية وخسر المباراة بنتيجة (1ـ2)، مع الإشارة إلى أنّ لاعب أسود الأطلس وصل للهدف الثالث له في الموسم الكروي الجاري 2025-2026، كما استطاع أيضاً مواطنه عبدو هراوي أن يُحرز هدف فريقه فيرونا الوحيد، في مرمى بارما خلال مسابقة الدوري الإيطالي من ركلة جزاء، غير أن فريقه خسر في النهاية (1ـ2).

ونجح نجم منتخب الجزائر لكرة القدم، محمد الأمين عمورة (25 هدفاً)، في لقاء فريقه فولفسبورغ الذي تعادل مع لايبزيغ خارج ميدانه بنتيجة (2ـ2) في الأسبوع الـ 22 من مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم. وأوشك النجم الجزائري على قيادة فريقه إلى انتصار مهم في صراع الابتعاد عن المراتب الأخيرة في الترتيب ذلك أن فريقه صعد إلى المركز 15 برصيد 20 نقطة.

ورفع عمورة رصيده إلى 8 أهداف خلال 19 مباراة شارك في 15 منها أساسياً، وقد عكس هدفه الجديد مستواه الفني المميز، حيث استغل سرعته لإرباك تماسك الدفاع المنافس، قبل أن يهز الشباك بكرة قوية منحت فولفسبورغ التقدم في النتيجة، مثبتاً أهميته في الفريق، بعدما استُبعد منذ فترة بسبب غضبه من عدم الاعتماد عليه مع الفريق الأول في التدريبات.

وفي منافسات الأسبوع الـ 27 من بطولة الدوري الاسكتلندي، حقق سلتيك انتصاراً مثيراً على كيلمانروك بنتيجة (3ـ2)، بعد ريمونتادا قادها اللاعب التونسي سيباستيان تونكتي، الذي سجل هدف فريقه الأول مقلصاً الفارق (2ـ1) لتنطلق بعدها حملة سلتيك لقلب الطاولة، إذ نجح في مسعاه بنهاية المطاف ليحصد نقاطاً ثمينة بعد بداية متعثرة في المباراة. وبفضل لاعبه التونسي تجاوز سلتيك عقبة صعبة، مع العلم أنّه الهدف الثاني للاعب التونسي في الدوري مع فريقه.