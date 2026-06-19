كذبة عن والد ميسي تستنفر الأرجنتين.. تدخل رئاسي واعتذارات وإقالات

- انتشرت شائعات عن وفاة والد ليونيل ميسي، مما دفع عائلته لإصدار بيان ينفي الأخبار ويطالب باحترام الخصوصية العائلية، بعد إعلان المذيعة فلورنسيا بينيا الخبر بشكل خاطئ في برنامجها. - رئيس الأرجنتين، خافيير ميلي، انتقد بشدة وسائل الإعلام لعدم التزامها بمعايير التدقيق واحترام الخصوصية، واصفاً ما حدث بأنه انحدار في الإعلام الأرجنتيني. - قناة لوز الأرجنتينية اتخذت إجراءات حاسمة بإنهاء عقود المتورطين، بينما قدمت المذيعة اعتذارها واستقالتها، وتم قبول اعتذارها من قبل والدة ميسي.

ضجت وسائل الإعلام العالمية خلال الساعات الماضية، بالأخبار القادمة من الأرجنتين، بعدما أعلنت إحدى المذيعات الشهيرات، وفاة والد النجم ليونيل ميسي (38 عاماً)، بعد ساعات من دخوله إلى أحد المشافي، نظراً إلى معاناته وعكةً صحية، الأمر الذي دفع عائلة قائد نادي إنتر ميامي الأميركي إلى إصدار بيان تنفي فيه جميع الشائعات، وتُطالب بضرورة احترام "الخصوصية العائلية".

وذكر راديو "أر إم سي" الفرنسي، الجمعة، أن المذيعة التلفزيونية الأرجنتينية الشهيرة، فلورنسيا بينيا، قامت بإعلان نبأ وفاة والد ليونيل ميسي خلال برنامجها "إل شو فيرانيو"، الذي يُبث على قناة لوزا، مساء أمس الخميس حيث قالت: "لا أريد أن أنقل إليكم أخباراً سيئة، لكن والد ليونيل ميسي قد توفي منذ قليل"، ليسود الصمت المطبق في الاستديو.

وبدت فلورنسيا بينيا بأنها تسمع الخبر لأول مرة، الأمر الذي جعلها توجه كلامها مباشرة إلى الأشخاص الموجودين خلف الكواليس: "هل كانت وفاة مفاجئة أم ماذا حدث؟"، ليجيبها أحد زملائها: "لم يتم تأكيد الخبر بعد"، لتعود إلى التحدث مع المشاهدين مرة أخرى: "وصلني هذا الخبر، وأتمنى أن يكون مجرد إشاعة"، لكن اتضح أن ما حصل كان عبارة عن خبر كاذب، دفع عائلة قائد منتخب الأرجنتين إلى إصدار البيان، الذي تم إرساله إلى جميع وسائل الإعلام ووكالات الأنباء.

وبسبب ما حدث في القناة التلفزيونية، سارع رئيس الأرجنتين، خافيير ميلي، بدوره إلى نشر بيانه على حسابه في منصة "إكس"، أكد فيه أن ما حدث يُمثل الانحدار بعينه في وسائل الإعلام ببلاده، معتبراً أن ما حدث عبارة عن "تصريحات شائنة وغير أخلاقية قالتها المذيعة فلورنسيا بينيا على الهواء من دون أدنى معايير التدقيق، وتدخل في الحياة الشخصية لأحد مواطني البلاد، لكن ما حدث عبارة عن عدم التزام بأبسط مبادئ اللياقة الإنسانية والأخلاق واحترام الحقيقة"، داعياً مالك القناة إلى طرد كل من شارك في هذه المهزلة على حد وصفه.

بعيدا عن الملاعب عائلة ميسي تكشف وضع والده الصحي وتُطالب بـ"الخصوصية"

وتحركت إدارة قناة لوز الأرجنتينية على الفور، وقامت باتخاذ إجراءات حاسمة، أبرزها إنهاء عقود جميع المتورطين في نشر المعلومات المضللة، فيما قررت المذيعة فلورنسيا بينيا تقديم استقالتها، بعدما نشرت بيان اعتذارها على حسابها في موقع "إنستغرام"، ووجهت فيه رسالة خاصة إلى عائلة ميسي وطلبت منهم الصفح والغفران على الخطأ الجسيم، الذي قامت به على الهواء مباشرة.

وختم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن المذيعة التلفزيونية الشهيرة، فلورنسيا بينيا، قامت بالتحدث مباشرة مع والدة ميسي، التي قبلت اعتذارها، نظراً إلى أن ما حدث جاء من خطأ جسيم، سبّبه القائمون على البرنامج، لأنهم جعلوا المذيعة تقول الخبر، قبل أن يتم التدقيق في صحته أو محاولة التحدث إلى عائلة قائد منتخب الأرجنتين، من أجل التثبت من الحقيقة.