كتيبة أستون فيلا الذهبية.. بصمة النجوم تقود الفريق إلى اللقب القاري

- حصد نادي أستون فيلا لقب الدوري الأوروبي لأول مرة في تاريخه، مؤكداً جدارته بعد احتلاله المرتبة الرابعة في الدوري الإنجليزي الممتاز وتأهله لدوري الأبطال 2026-2027 تحت قيادة المدرب أوناي إيمري. - تألق الفريق في الأدوار الإقصائية بفوزه على ليل، بولونيا، ونوتنغهام فورست، وصولاً إلى النهائي والفوز على فرايبورغ 3-0، بفضل جهود جماعية من لاعبين مثل الحارس إيميليانو مارتينيز. - برز جون ماكغين وأولي واتكينز كأفضل هدافين، بينما تألق إيميليانو بوينديا بمساهمته في 10 أهداف، وأظهر مورغان روجرز ويوري تيليمانس قدرات مميزة.

حصد نادي أستون فيلا لقب الدوري الأوروبي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، يوم الأربعاء، مؤكداً أنّ ما حققه هذا الموسم على مستوى الدوري الإنكليزي الممتاز بمقارعته الكبار واحتلال المرتبة الرابعة لم يكن مجرد صدفة، وهو الذي سيلعب في مسابقة دوري الأبطال في 2026-2027، حيث من المنتظر أن يكون رقماً صعباً بما أنّه يضمّ في صفوفه لاعبين مميزين استطاعوا أن يضعوا بصمتهم بشكلٍ واضح في العديد من المناسبات تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري.

واحتلّ أستون فيلا الوصافة في دور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي بفارق الأهداف عن ليون بعدما جمع الطرفان 21 نقطة، وفي الأدوار الإقصائية هزم ليل الفرنسي 3-0 بمجموع الذهاب والإياب، وبولونيا 7-1 ثم مواطنه نوتنغهام فورست 4-1، وصولاً إلى النهائي والفوز على فرايبورغ الألماني 3-0، لكن ذلك لم يكن بمجهود لاعبٍ فردي بل عمل مجموعة متكامل تناوب على تحقيقه أكثر من اسم، بداية من الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز الذي تصدّى على سبيل المثال أمام نوتنغهام لـ4 كرات وأمام بولونيا لستٍ في المواجهتين.

في الوقت عينه استطاع الاسكتلندي جون ماكغين (31 عاماً) أن يكون اللاعب الأكثر تسجيلاً في مسابقة الدوري الأوروبي مع أستون فيلا، بعدما سجل خمسة أهداف وصنع اثنين على غرار المهاجم الإنكليزي أولي واتكينز (30 عاماً)، الذي حقق نفس الأرقام، بينما جاء خلفهما الأرجنتيني إيميليانو بوينديا الذي كان من دون منازع النجم الأفضل بعدما ساهم في 10 أهداف من خلال هزّه الشباك 4 مرات إلى جانب تقديمه ست تمريرات حاسمة، وقد ظهر مؤثراً بشكلٍ واضح في النهائي.

وننتقل بعدها إلى الإنكليزي مورغان روجرز الذي سجل 3 أهداف وصنع ستة، وهو من الأسماء التي أظهرت قدرات كبيرة هذا الموسم مع الفريق إن كان في الدوري الأوروبي أو حتى في البريمييرليغ، بينما وضع البلجيكي يوري تيليمانس أيضاً بصمة في الإنجاز القاري من خلال هدفين و3 تمريرات حاسمة.